L'invité Positif de France Bleu Azur Matin : La musique résonnera cet été à Gattières grâce à Opus Opéra

Il n’y a jamais trop de musique, surtout quand elle est belle

Elisabeth Blanc, la présidente de l'association Gattiéroise Opus Opéra annonce la bonne nouvelle sur France Bleu Azur, même si le festival estival n'aura pas lieu à cause des restrictions liées au COVID-19 les bénévoles ont réussi a monter un concert unique le vendredi 31 juillet 2020 à l’amphithéâtre “ Bella Ciao” de Gattières à 20h30.

Aider les artistes qui ne travaillent pas depuis mars 2020

Le spectacle de plus de deux heures rassemblera les chanteurs et musiciens qui devaient participer à la production de « La Fille du Régiment » prévue en juillet 2020 et que l'association espère reporter en juillet 2021 avec la même distribution. Le programme du concert est en préparation, mais l'intention est de faire résonner les airs d'opéra les plus populaires dans les rues de Gattières et aussi dans les foyers de tous ceux qui le souhaitent car ce concert solidaire sera diffusé sur internet en direct le soir du 31 juillet 2020.

Sur place, le nombre de spectateurs sera limité, toutes les règles en vigueurs seront respectées : distanciations, gel et masques pour le public. L'entrée sera gratuite, l'association est soutenue par le Conseil Département des Alpes-Maritimes et la ville de Gattières.