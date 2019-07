L'Isère veut séduire les français pour les vacances d'été

Les français sont de plus en plus nombreux à préférer passer leurs vacances à la campagne et en montagne. Ça tombe bien pour l'Isère qui a les deux, et qui mise sur les vacances d'été pour attirer les touristes. Présentation de la saison avec Vincent Delaitre, directeur d'Alpes Isère Tourisme.