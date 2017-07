A L'Isle-sur-la-Sorgue, Alain Prétôt fabrique des Nego chin depuis près de 40 ans

Alors que la traditionnelle course de Nego chin a lieu ce vendredi à L'Isle-sur-la-Sorgue, rencontre avec celui qui les fabrique... Depuis près de 40 ans.

La traditionnelle course de Nego chin du 14 juillet, c'est à 11 heures à L'Isle-sur-la-Sorgue : Un défilé de ces longues barques à fond plat, typique du coin, plutôt instable. C'est ce qui lui a donné ce nom : Nego chin comme "noyer le chien".

"La première chose, c'est trouver l'équilibre", explique Cédric Giuseppi, le président du club de Nego chin de L'Isle. "ll faut arriver à être souple tout en étant assez rigide pour ne pas tomber à l'eau. Il faut anticiper le mouvement de l'eau, les ponts, les cascades, que des bateaux peuvent nous taper dedans."

"Une course, il faut plusieurs mois d'entraînement" Cédric Giuseppi, président du club de L'Isle n'a pas envie de tomber dans une eau à 13°

Avant de naviguer, encore faut-il la fabriquer cette barque vauclusienne. Rendez-vous chez Alain Prétot, membre de la confrérie “di Pescaire Lilen" (des pêcheurs L'islois). Il fabrique des Nego chin depuis près de 40 ans. Il en est à 130 bateaux.

Fabriquer une barque lui prend 30 heures. Ses mensurations ? "Cinq mètres de long, étroit, 53-55 cm de large, les bouts relevés", résultat, "il faut être un peu funambule pour tenir dessus".

"Quand on est sur un Nego chin et qu'on pratique sur la Sorgue, on est homme libre, on est en communion avec la rivière" - Alain Prétôt, fabriquant

Et la relève ? "On a un jeune d'une trentaine d'années, menuisier ébéniste de métier. Il a déjà fabriqué des bateaux pour sa consommation personnelle. Le jour où je ferme les yeux, il perpétuera ce savoir. Si d'ici là quelqu'un est intéressé, qui a le tissu rivière et a envie d'apprendre, je suis là pour lui apprendre."