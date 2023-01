L'ISLE SUR SORGUE EN 5 JOURS ET 5 REPORTAGES

L'ATELIER PIED MAINTIEN LES SÉNIORS CHEZ EUX ET DANS LA VIE ACTIVE.

Chaque semaine, séniors et personnes accidentées réapprennent à marcher sur leurs deux pieds. © Radio France - Philippe Garcia

Une commune de Vaucluse qui avec le CCAS, s’est engagée dans une action d’origine Québécoise : le programme PIED !

PIED pour Programme Intégré d'Equilibre Dynamique. Après inscription au CCAS de l’Isle sur Sorgue, les séniors ou personnes accidentées qui ont des problèmes pour se mouvoir sur leurs deux pieds, ont accès à un programme de maintien physique en 12 séances sur 3 mois, un atelier par semaine.

Brice et Nicolas animent l'atelier PIED avec beaucoup de chaleur et de bienveillance. © Radio France - Philippe Garcia

Après ces trois mois d’entretien physique ils intègrent le « passe sénior « du service des sports de l’Isle sur Sorgue pour intégrer d’autres activités physiques, comme de la randonnée par exemple ; Le but étant de briser l’isolement.

Le programme PIED de l’Isle sur Sorgue débouche sus des discussions, des conseils sur le choix de ses chaussures, l’adaptation de son habitat pour un quotidien plus sécurisant. 12 séances de prévention des chutes ne coûtent au total, que 12€.

Les séniors bon œil et... bon pied avec Brice et Nicolas © Radio France - Philippe Garcia

Pour profiter des bienfaits du « Programme PIED » il faut s’inscrire auprès du Centre Communal d’Action Sociale de l’Isle sur Sorgue.

OÙ EN EST LE CHANTIER DE LA TOUR D'ARGENT ?

La façade entièrement restaurée de la tour d'argent de l'Isle sur la Sorgue © Radio France - Philippe GARCIA

La belle, ville de l'Isle sur Sorgue est engagée depuis 10 ans dans la restauration de l’ilot de la tour d’argent, tour classée depuis 2012.. Elle date de la fin du XIIème siècle. Elle est classée au titre des monuments historiques.

Les deux salles de cinéma devraient projeter leur premier film en décembre 2023. Ici, les fondations. © Radio France - Philippe Garcia

En même temps que l’ouverture des trois salles de cinéma dont l’exploitation a été confiée à la SARL Trévans , groupe indépendant originaire de Dignes les bains et propriétaire de 4 établissements ; Un groupe spécialisé dans les salles de cinéma de centre-ville, à la programmation indépendante.

Le dôme tout en haut de la tour ! La restauration de l'édifice est magnifique. - Philippe Garcia / Radio France © Radio France - Philippe Garcia

L'édifice historique a été très modifié au fil des siècles et située sur la place de la liberté ; Une tour à redécouvrir aujourd’hui, comme neuve si j’ose dire, après démolition des bâtiments adjacents, et finie par un crénelage propre aux tours médiévales urbaines. C’est magnifique. On visite le chantier en cours avec François Guyonnet le Directeur du patrimoine de la ville de l’Isle sur Sorgue.

Une fenêtre de la tour d'Argent donnant sur la Collégiale Notre Dame des anges. © Radio France - Philippe Garcia

Le pôle culturel de La tour d’argent de l’Isle sur Sorgue sera livré au public à la fin de l’année, en même temps que l’ouverture des trois salles de cinéma dont l’exploitation a été confiée à la SARL Trévans, groupe indépendant originaire de Dignes les bains et propriétaire de 4 établissements ; Un groupe spécialisé dans les salles de cinéma de centre-ville, à la programmation indépendante.

François Guyonnet en haut de la tour d'argent. En bas, la place de la liberté © Radio France - Philippe Garcia

LA RETRAITE, C'EST À 80 ANS POUR FERNANDE PHILIBERT !

Fernande Philibert ferme le rideau à 80 ans ! © Radio France - Philippe Garcia

Nous sommes aujourd’hui au numéro 16 de la rue de la République chez Fernande, à La maison du cadeau. Une page qui se tourne pour le commerce de la rue de la République à l’Isle sur Sorgue. Fernande Philibert a racheté La maison du cadeau avec son mari, au milieu des années 80. Avant, avec son mari, elle a tenu une station-service et une jardinerie. Fin février, La maison du cadeau fermera définitivement ses portes et Fernande partira à la retraite. Pour le moment, elle liquide la marchandise…

Il reste de la marchandise jusqu'à fin février chez Fernande. © Radio France - Philippe Garcia

On souhaite une belle retraite à Fernande Philibert, la mémoire des vieux commerces de la rue de la République à l’Isle sur Sorgue, juste en face de la belle droguerie de Brigitte Franza.

La maison du cadeau, 16 rue de la République à l’Isle sur Sorgue