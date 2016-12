L'observatoire météo du Mont Aigoual sauvé de la fermeture

L'observatoire météo du Mont Aigoual, un temps menacé de fermeture, va finalement bénéficier d'une rénovation complète. Météo France veut en faire une vitrine sur le changement climatique.

Le site était menacé depuis des années. Finalement l'observatoire météo du Mont Aigoual ne fermera pas. L'État et les collectivités mettent trois millions d'euros sur la table.

Le bâtiment prend l'eau

La station, vieille de 150 ans, va être entièrement rénovée. Et elle en a grandement besoin. Cette bâtisse construite fin XIXe siècle, aux allures de forteresse, est en piteux état. Mal isolée, elle prend l'eau. Il faut tout refaire : les menuiseries, le toit, l'intérieur. Des travaux coûteux qu'il fallait lancer pour assurer l'avenir du site.

Trois millions d'euros pour tout refaire : les bâtiments et l'espace d'exposition

"Aujourd'hui, c'est le seul observatoire météo habité et il faut absolument que les météos (météorologues prévisionnistes, NDRL) restent. La communauté de communes s'est engagée dans un grand projet de réhabilitation du site, ce qui va permettre de mettre aux normes le bâtiment, pour que les météos soient sur place pour accueillir le public et pour qu'ils puissent continuer leurs observations scientifiques. C'est trois millions pour tout refaire : les bâtiments , les accès et aussi l'espace muséographique."

"C'est la seule station météo habitée". Thomas Vidal, maire de Valleraugue

Les 5 salariés de Météo France restent donc en poste. Un soulagement et une victoire pour les élus locaux. Ils se sont battus pour réunir un tel budget. L'Etat est gros contributeur. Le Département et la Région versent entre 700.000 et 800.000 euros chacun. Le chantier pourrait débuter d'ici quelques mois.

Un lieu consacré aux changements climatiques

Le projet comprend également une modernisation du "météo-site", cet espace d'exposition ouvert au sein de l'observatoire, dans les années 80 et qui s'est agrandi depuis. "Mais il faut bien reconnaître qu'il a vieilli", explique Frédéric Atger, directeur adjoint régional de Météo France.

La circulation du public et la nature de l'exposition vont être entièrement repensées pour en faire un lieu de savoir sur les changements climatiques. Un comité scientifique doit plancher sur le projet dès le début de l'année prochaine.

"C'est un projet ambitieux" pour Météo France

Météo France se donne trois ans pour mener à bout cette rénovation du météo-site.