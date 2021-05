L'Océarium du Croisic rouvre ce mercredi

Ici un coup de chiffon sur une vitrine, là un coup de balai-raclette dans un aquarium. Mais pas besoin de grand ménage à la veille de la réouverture car même si l'établissement était fermé, avec son équipe, le directeur Stéphane Auffret a continué à travailler à l'entretien des animaux et des installations.L Les distributeurs de gel hydroalcoolique sont en place. Les trois bâtiments accueillant de nombreux aquariums peuvent recevoir jusqu'à 800 personnes en simultané afin de respecter les jauges sanitaires. Le port du masque est obligatoire.

Dans la nurserie, Vicky, soigneuse animalière, veille sur les jeunes raies ou les roussettes. A l'extérieur, le bassin des manchots compte de nouveaux pensionnaires, quatre manchots qui arrivent de Nausica à Boulogne-sur-Mer où ils sont nés en captivité. Vicky pense que les manchots et les autres animaux vont rapidement se réhabituer à la présence du public qui lui a manqué à elle et ses collègues.

On s'est sentis un peu seuls pendant l'hiver même si on a été bien occupés avec nos petites bêtes mais ça va faire du bien de pouvoir revoir du public. C'est important de pouvoir sensibiliser le public à la diversité marine et à la fragilité du milieu marin" Vicky, soigneuse animalière à l'Océarium