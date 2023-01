"L'Odyssée Dordonha" : de la vallée périgourdine jusqu'au golfe du Morbihan

Imaginé en 2020, mais reporté à cause de la crise covid, le projet Odyssée Dordonha vise à valoriser la vallée de la Dordogne en remontant temps. Pendant 9 jours, une gabarre de 14 mètres de long, transportant plusieurs spécialités locales (piquets de châtaignier,, noix et vin de Domme notamment) descendra la rivière Dordogne et fera halte dans 9 communes de Corrèze, du Lot, de Dordogne et de Gironde.

Une rivière, des hommes et des territoires

C'est un périple de plus de 350 km qui attend la confrérie des gabarriers qui partira d'Argentat-sur Dordogne le samedi 8 avril, pour rejoindra 9 jours plus tard, Libourne. A la force des bras, l'embarcation descendra la rivière et fera halte dans plusieurs communes de la vallée de la Dordogne. 12 communautés de communes sont engagées dans ce projet.

Odyssée Dordonha - Extrait du dossier de presse

Mettre en valeur chaque territoires ses spécificité ! Du 08 au 16 avril 2023, les communes qui accueilleront la gabarre organiseront diverses animations : marchés gourmand, feux d'artifices, danses folkloriques, théâtre et concours créatifs.

Une fois arrivés à Libourne, les produits emblématiques périgourdins seront confiés à un voilier traditionnel de l'Atlantique, un "lougre" de 32 mètres qui prendra le large à destination de Vannes. C'est en Bretagne que se terminera l'Odyssée Dordonha, à l'occasion de la Semaine du Golfe du Morbihan. Une arrivée prévue entre le 15 et le 21 mai.

Jean-Marie Laval, maire de Florimont-Gaumier et vice président de la communauté de communes Domme-Villefranche du Périgord fait parti du comité de pilotage de l'Odyssée Dordonha. Il assurera la coordination du projet sur terre, au coté de Jean-Claude Cassagnole, maire de Domme et président de la communauté de communes.

