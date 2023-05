L'Odyssée Sonore, spectacle immersif au théâtre antique d'Orange débute ce lundi

Dès ce lundi, 20h30, sons et images vont se mêler au sein d'un même spectacle au théâtre antique d'Orange. L'Odyssée Sonore, c'est une expérience immersive de 45 minutes, "pensé à la manière d'Ulysse dans l'odyssée d'Homère" pour "découvrir la mythologie antique". Un projet mené par Edeis, en charge de l'exploitation culturelle du site, qui dure du mois de mai à décembre. Dans le théâtre, 250 spectateurs sont invités en simultané à découvrir le monde de mythologie, avec des projections d'images mais aussi de la musique, avec sur les oreilles, un casque audio haute définition spatialisé et géolocalisé. Un univers et un décor inspirés par les intelligences artificielles. Si vous êtes intéressés, vous pouvez d'ores et déjà réserver vos billet sur le site internet de l'Odyssée Sonore . https://tickets.theatre-antique.com/rate/workshop/24/datetime_choice/2812

Image d'illustration de l'Odyssée Sonore. - Théâtre antique d'Orange.