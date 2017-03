L'oeil du web - L'affaire Fillon continue d'agacer Twitter

Plusieurs vieilles déclarations du candidat Républicain ressortent sur Twitter. Mélanie va présenter la météo le 27 mars. Une chaîne YouTube pour aider les mamans solo.

Twitter continue de commenter l'affaire Fillon

Et ce que les twittos retiennent surtout, du maintien de François Fillon à la candidature de l'élection présidentielle, alors qu'il va être convoqué le 15 mars, pour être mis en examen dans l'affaire Penelope, ce sont ses anciennes déclarations.

Le général de Gaule doit se retourner dans sa tombe 😂😂😰😂 François tu devrais tourner 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler #Fillon — Har (@amine18022016) March 1, 2017

"Le général de Gaulle mis en examen?" François Fillon président des arroseurs arrosés https://t.co/0excxmUJhB — Plax (@GuillaumePlax) March 1, 2017

Cette phrase a été prononcée par l'ancien premier ministre l'été dernier, et elle est encore dans toutes les têtes. Autre déclaration qui remonte à la surface, celle sur une éventuelle mise en examen, qui serait la "seule condition" d'un retrait de la candidature Fillon. Elle date de fin Janvier, il y a un peu plus d'un mois, c'était au lendemain des révélations du Canard Enchaîné.

Cela risque de pouvoir servir. François Fillon le 26 janvier dernier sur TF1. pic.twitter.com/ndgRJbA12B — Michael Bloch (@Micbloch) March 1, 2017

Et puis, comme toujours sur Twitter, il y a ceux qui préfèrent en rire :

Je décide, moi aussi, de reporter ma venue au travai.

Je ferai une conférence de presse depuis mon lit à midi #fillon — Tom (@TomBrazil64) March 1, 2017

Mélanie a ses 100 000 "like"

Elle en a même un peu plus, sur sa page Facebook "Mélanie peut le faire". La jeune femme trisomique de 21 ans a donc gagné son pari, en moins de 48 heures. Plus de 100 000 internautes ont dit "j'aime" à son projet de présenter la météo à la télévision. Ce sera bien le 27 Mars 2017, comme elle le souhaitait dans sa vidéo de lundi. BFM TV et France 2 lui ouvriront leur antenne ce jour-là. Ce petit geste effectué individuellement par plus de 100 000 personnes prouvent que collectivement, l'envie de diversité dans les médias existe bel et bien en France.

"Julienne, wonder mum", une chaîne YouTube pour les mamans solo

Julienne Berthaux, ancienne animatrice télé s'est reconvertie il y a un an sur Internet. Sur sa chaîne, elle poste des tutoriels pour se faciliter la vie, quand on est toute seule à la maison avec des enfants. "Ménage en famille", "En finir avec les poux", "Voyager avec des enfants" ou "Construire une cabane d'appartement". C'est très sympa, et même si vous êtes un papa, ou que vous n'êtes pas célibataire, c'est plein d'infos pratiques aussi.