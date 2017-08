L’œil du web - Une camionnette de sécurité percuté de plein fouet par un poids-lourd !

Une vidéo choc d'un poids-lourd percutant un véhicule de sécurité sur l’autoroute A9 à hauteur de Narbonne et se renversant sur les trois voies. Une fille Obama qui pète les plombs à un festival, sous l’œil d'une caméra bien sûr ! Et puis des détenus d'une prison savoyarde qui font un clip de rap.

C'est une vidéo choc qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, celle d'un camion de sécurité percuté sur l'A9 à hauteur de Narbonne. C'était le 4 juillet dernier, un poids lourd circule sur la voie de droite, normal ! Le souci c'est qu'il ne voit pas que celle-ci est bloquée à un moment donné par une camionnette de sécurité qui sert à protéger une opération de dépannage en cours... Le choc est impressionnant ! Le poids lourd fonce en plein sur le véhicule VINCI et se couche littéralement sur l'ensemble des 3 voies. La vidéo a été captée par la caméra du réseau autoroutier et diffusée à l’occasion d’un reportage de France 2. Et le bilan de cet accident est miraculeux : seulement deux personnes blessés légers... Une fin heureuse donc mais qui ne fait pas oublier qu'il faut rester très vigilant sur la route !

On change totalement de sujet et on traverse l'atlantique. Aux Etats-Unis, deux vidéos sur l'une des filles de Barack et Michelle Obama fait le buzz dans les médias outre-atlantique ! Après avoir passé huit ans de sa jeunesse sous les feux des projecteurs, Malia Obama se lâche au festival Lollapalooza de Chicago,un festival de musiques pop, éléctro et rock. Devant le groupe The Killers, elle a carrément pété les plombs...

Sur la vidéo, on la voit se rouler par terre puis, taper le sol pour battre le rythme... Le problème c'est qu'elle a perdu son portable sur place... et vu toutes les infos qu'elle a dessus sur sa famille, son père.. On comprend mieux pourquoi quand elle s'est rendue chez Apple, c'était accompagnée d'agents des services secrets !

Aller un petit tour en prison pour finir avec un clip de rap tourné en prison à l'aide d'un portable, ça se passe à Aiton en Savoie ! On y voit une bande d'amis détenus faire la fête et fumer, dans leurs cellules... Bon pour le flow et l'instru ça donne ça...

Le problème c'est que c'est illégal de ramener des portables en prison... Le procureur de la République d'Albertville a donc demandé l'ouverture d'une enquête. Les détenus risquent d'avoir un peu de rab en prison, pas sur qu'ils en profitent pour faire un nouveau clip !