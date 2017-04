L'oeil du web - Attention au surbooking !

La compagnie United Airlines vilipendée sur Twitter, après l'expulsion d'un passager. La solidarité, réalité sur Internet. Un tour de magie hilarant.

Appel au boycott sur Twitter

C'est une des armes préférées du réseau aux messages courts, lorsqu'une marque dérape, et ça n'a pas raté pour United Airlines. Depuis la diffusion cette semaine de la vidéo où l'on voit un passager se faire expulser manu militari d'un avion, après un problème de surbooking, les messages affluent du monde entier pour appeler à ne plus voyager avec la compagnie américaine.

No more flying with #unitedAIRLINES ever! — Patrik (@pat_ris) April 12, 2017

UNITED AIRLINES HONTEUX — joflint (@joflint1960) April 12, 2017

United Airlines sobrevende vuelo; y sacan -al azar- a un doctor a la fuerza para compensar el error pic.twitter.com/Q62GlUhuqh — CyT América (@CyT_America) April 10, 2017

Il faut dire que la vidéo est éloquente. L'homme évacué de force se met à hurler. Trois autres voyageurs ont accepté l'indemnisation proposée par la compagnie, mais lui dit qu'il est médecin, et qu'il a des patients à voir le lendemain.

Les autres passagers, choqués de voir un client traité de la sorte, alors que le problème du surbooking est de la responsabilité de United Airlines, filment la scène, et ne se gênent pas pour poster la vidéo sur les réseaux sociaux. Voilà comment la réputation d'une société peut voler en éclat, en quelques heures. Alors comment faire pour que ça ne nous arrive pas ? Déjà, éviter les compagnies non-européennes, parce qu'on est un peu protégés en Europe : les compagnies recourent au surbooking comme partout, mais elles gèrent le problème à l'embarquement. Pas une fois que tout le monde est dans l'avion !

La solidarité n'est pas un vain mot sur Internet

On a deux histoires pour le prouver aujourd'hui : la première, c'est celle des supporters de Monaco. Avec le mot-dièse "BedForAwayFans" sur Twitter (des lits pour les supporters loin de chez eux), ils ont pu entrer en relation avec des supporters (ou des habitants) de Dortmund en Allemagne qui pouvaient les héberger.

Bonsoir je suis a dortmund en recherche de logement pour la nuit merci de rt pour m'aider svp @BVB @AS_Monaco #bedforawayfans ! #BVBASM — Zenko KB9 (@ZenkoV2__) April 11, 2017

nous sommes 3 à Dortmund et nous recherchons un logements pour la nuit RT SVP #bedforawayfans — 🇫🇷 (@Mahrezz26) April 11, 2017

Ça a marché pour certains :

D'autres en ont profité pour faire une vidéo, comme cet Allemand qui fête ses "nouveaux amis" :

Coté Français, ça a ensuite donné lieu à des remerciements :

Les Monégasques ont préparé des banderoles de soutien et remercient les fans du BVB pour leur accueil cette nuit #DORASM pic.twitter.com/93HrdhWCCG — Nathan Gourdol (@NathanGourdol) April 12, 2017

Même si, cela dit, tout le monde n'a pas trouvé d'hébergement mardi soir :

Autre belle histoire de solidarité numérique : dans le Gard, une femme atteinte d'un cancer, et dont le traitement n'était plus remboursé a réussi à réunir plus de 30 000 euros, grâce à une cagnotte sur Internet.

Leslie Salut, elle même surprise de la rapidité et de la générosité des internautes à son égard - capture d'écran

C'est "la cagnotte des pauvres", qui est spécialisée dans les problèmes médicaux. Toute l'histoire de Leslie est là. Et moralité : Ouf, il n'y a pas que des "haters" (des gens animés par la haine) sur le web.

Rire et Magie

Ce couple de retraités anglais a mis son tour de magie sur Twitter. Regardez, c'est surtout un joli tour que la dame joue à son mari !