L'oeil du web - Bientôt la fin du clavier Azerty?

Votre clavier d'ordinateur risque de changer: bonne ou mauvaise idée? Le débat est lancé. "America first, Ardennes second", des ardennais font le buzz avec leur vidéo parodique. Apple nous livre sa version de l'apocalypse dans une pub.

Un clavier d'ordinateur totalement repensé

Attention petite révolution en vue: la disposition des touches de claviers d’ordinateurs et de smartphones pourrait être fortement modifiée. L'Afnor, l'organisme français chargé de coordonner l'élaboration de normes, vient de lancer une consultation en ligne. Deux options sont avancées pour remplacer le bon vieux clavier Azerty. Le premier est un modèle Azerty «amélioré». L'autre est beaucoup plus révolutionnaire: c'est le clavier Bépo.

Voici ce qui pourrait remplacer votre vieux clavier - Capture d'écran Bépo.fr

Bépo est pensé pour ne pas fatiguer les doigts et surtout pour taper plus vite en changeant l'ordre des lettres. Sur Twitter, il y a les pour:

Adieu AZERTY ? Bonjour BÉPOÈ! ?https://t.co/YDElVPAUfM

L'idée est bonne en tout cas, ça va retourner le cerveau pdt 2 semaines et basta 😎 — PV Nova (@pvnova) June 8, 2017

et bien sur les contre:

J'ai mis une vie à apprendre les touches du clavier AZERTY , et vous voulez le modifier ?!

Quelle indignité. pic.twitter.com/tayJtsQhB0 — ❄️ Asuna. (@Asuna_MU) June 7, 2017

Pour ou contre? Vous avez jusqu'au 9 juillet pour donner votre avis ici. Mais rassurez vous, ces nouvelles normes ne seront pas obligatoires. Ce sera au fabricant de choisir.

Donald Trump invité dans les Ardennes

Au tour des ardennais de se lancer dans la parodie du "America First" de Donald Trump. Depuis quelques mois, on ne compte plus les vidéos de ce type. Il s'agit de présenter le pays au président américain de manière décalée afin d'occuper la seconde place dans l'échiquier mondial. Après les Pays-bas, l'Allemagne ou encore la Finlande. Place donc aux Ardennes avec cette parodie savoureuse: "America first, Ardennes second"

Pour le plaisir, on peut aussi revoir la parodie officielle "America first" de la France

Un monde sans application imaginé par Apple

Pour la marque à la pomme, un monde sans app c'est un monde apocalyptique. Le point de départ de ce spot publicitaire est simple: du jour au lendemain toutes les applications disparaissent des téléphones portable et ça donne ça:

et oui sans application rapidement le chaos s'installe. Sans GPS les voitures s'écrasent, les bonbons du jeu Candy Crush sont cassés par de vrais marteaux.. bref c'est carrément l'Etat d'urgence! Si le spot prête à sourire, il nous fait réfléchir aussi sur nos habitudes ultra connectées. Du réveil au coucher tout est organisé autour du portable alors: si on faisait une petite pause?