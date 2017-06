L’œil du web - C'est bientôt la fête des pères!

Le succès des blogs de papas. Le #bacphilo revu et corrigé par les twittos. Super Mario a une nouvelle bande son.

Les papas 3.0 prennent le pouvoir!

Dimanche 18 Juin, c'est la fête des pères et forcément le web regorge d'idées cadeaux. Mais pour nous c'est plutôt l'occasion de parler des blogs ou des sites de papas. Les pères forment une communauté de plus en plus importante, et n’hésitent plus à donner des conseils toujours avec humour! Papacube.com, Planetepapa ou encore Olivier qui nous livre ses petits trucs en vidéo sur son site jesuispapa.com

L'éducation n'est pas seulement l'affaire des mamans bien au contraire. Les papas 3.0 ont la côte et on leur souhaite bien sur une très très bonne fête!

Le #bacphilo2017 revu et corrigé par la twittosphère

Dans le viseur des internautes les hommes politiques avec ce sujet du bac philo de la section L. " Tout ce que j'ai le droit de faire est il juste?"

Il y aussi l'angoisse des corrigés qui circulent très vite sur internet.

Regarder les corrigés sur internet c'est comme lire les effets secondaires d'un médoc ça te donne envie de rire .. et chialer #Bac2017 — .l.o.u. (@madildrid) June 15, 2017

et ceux qui sont passés complètement à côté en confondant deux Foucault, Jean Pierre, le présentateur de TF1 et Michel, le philosophe!

l'auteur du texte il s'appeler Foucault j'ai hésité a mettre en conclusion "c'est mon dernier mot jean pierre" 😭#BacPhilo #Bac2017 — only her // exams (@debnalycias) June 15, 2017

#BacPhilo Dites moi que c'était bien Jean-Pierre Foucault dans l'explication de texte ? — Le noich (@gratgratgreen) June 15, 2017

Une nouvelle bande son pour Super Mario!

Le nouveau jeu vidéo Super Mario sort à la rentrée. Qui dit nouvel opus, dit nouvelle musique. Pour la première fois, on a droit à une véritable chanson avec des paroles.

Une chanson très entraînante qui rythme les sauts du plombier.... et visiblement les internautes sont séduits:

Also, I love that Mario Odyssey music SO MUCH. — Marc Deschamps (@Marcdachamp) June 13, 2017

J'aime tellement la musique de Mario Odyssey.

Exit donc la célèbre musique qui accompagnait le jeu vidéo depuis des décennies.