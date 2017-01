L'oeil du web - Comment choisir un site de jeux pour enfants ?

Des dizaines de sites proposent des jeux pour enfants. Une page Facebook lance le "prix Pénélope". 40 millions de vues pour un hérisson nourri à la cuillère !

C'est l'oeil du web, une chronique à retrouver chaque matin 5h40, mais pas seulement sur France Bleu.

Choisir un site de jeux pour enfant

Gulli, Takatrouver, Cap Eveil...Il existe des dizaines de sites web pour le jeune public. Pas facile de s'y retrouver, quand on cherche des contenus sécurisés et éducatifs. Pour vous aider, on vous propose Simply Land, qui a été élu meilleur site pour enfants sur Internet. C'était en 2011, mais apparemment le concours n'a pas été reconduit. Simply Land a plu au jury (qui mêlait adultes et enfants) parce qu'il mélangeait habilement le jeu et l'éducatif. Mais aussi, parce qu'il sécurise la navigation. En clair, les enfants ne risquent pas, en surfant sur ce site, de se retrouver sur des contenus "inappropriés". Autre proposition, si vos enfants vous réclament des jeux sur Internet : Wikimini. C'est un petit Wikipédia, où l'on peut écrire ses propres fiches, sur les animaux qu'on aime par exemple. Et puis, saluons l'arrivée d'un petit nouveau : Bayam, le "fils" en quelque sorte des maisons d'éditions Bayard Presse et Milan, déjà bien implantées dans la littérature jeunesse.

Pour quatre euros par mois, Bayam propose des jeux, des ateliers de yoga (oui, pour les enfants) ou de coloriage, mais aussi des séries inspirées des héros qu'ils connaissent déjà. Petit Ours Brun, Samsam, TomTom et Nana. Bref, que des contenus que les enfants adorent et qui rassurent les parents !

Une page Facebook propose de rédiger des notes de lecture

Dans le sillage de l'affaire Fillon, cette page "Improbable Librairies, Improbables Bibliothèques" a posté la règle du jeu, vendredi dernier.

"Participez au prix Pénélope. Rédigez une note de lecture sur le livre de votre choix, en moins de trois lignes. Le vainqueur recevra un métier à tapisserie"

C'était le 27 Janvier 2017. En cinq jours, des centaines d'internautes ont participé. Pierre Doignon propose "les frères Karamazov" de Dostoievski, avec cette note " Mélanger pognon et famille, c'est jamais bon". Plusieurs internautes ont choisi "l'Odyssée" de Homère : "Un mec qui en a tellement marre, écrit l'un d'eux, qu'il part en voyage pendant vingt ans". Mais notre préférée, c'est cette note réutilisable : "Lisez ce livre, les mots manquent pour décrire ce que vous ressentirez. PS : pour les 100 000 euros, contactez-moi en message privé".

Message Facebook - capture d'écran

Message Facebook - capture d'écran

Message Facebook - capture d'écran

Un hérisson nourri à la cuillère

Internet aime les vidéos d'animaux, nous aussi d'ailleurs, mais pas dans les mêmes proportions. Témoin, ces images d'un hérisson nourri à la cuillère. Il est très mignon, mais ne mérite pas l'engouement dont il fait l'objet depuis un peu plus de deux mois : 40 millions de vues sur Facebook !