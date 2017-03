L’œil du web - Comment obtenir une augmentation? Avec une banane et deux kiwis!

Une méthode culottée pour lutter contre les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Le ministère de la santé lance un site pour mettre en valeur les terrasses non fumeur. Des petits garçons italiens qui refusent la violence.

C'est l'oeil du web, une chronique à retrouver chaque matin 5h40, mais pas seulement sur France Bleu.

Une méthode pour demander une augmention de salaire

Ou comment parler des inégalités salariales avec humour. C'est tout l'objet de cet épisode de la mini-série "Vous les femmes" produite par la chaîne Téva et vu par plus d'un million d'internautes :

Camille a plus d'ancienneté, plus de compétence que son collègue Eric et pourtant, elle gagne toujours moins que lui. Son patron, Alain, a bien du mal à lui fournir des explications. La conjoncture économique? Camille balaie l'argument. "Ma petite Camille, il vous a peut-être manqué quelque-chose?", tente son supérieur. Non, Camille n'a ni manqué de "combativité, de réactivité, la ténacité", fini par reconnaître Alain. La jeune femme attrape une banane et deux kiwis, "C'est ça qui me manque?". De l'audace et du culot pour rappeler qu"à compétences égales, les femmes gagnent toujours 20% de moins que leurs collègues masculins.

Un site internet qui recense les terrasses non fumeur

Materrassesantabac.com est une initiative du ministère de la santé qui entend lutter contre le tabagisme passif. Les bars, cafés et restaurants sont classés par catégories. Le logo "sympa" indique que le restaurateur a aménagé sa terrasse à l'air libre avec deux espaces distincts : un fumeur, l'autre non fumeur. Le logo "top" désigne les terrasses où la cigarette est totalement bannie. Un site et une application vous permettent de rechercher le lieu le plus proche de chez vous. Vous pouvez aussi donner le nom d'un café qui n'est pas répertorié, il pourra être référencé gratuitement, s'il correspond aux critères.

Non, les enfants ne font pas tout ce qu'on leur dit!

C'est ce que démontre cette expérience réalisée par un journaliste italien. Il a choisi au hasard, dans la rue, un groupe de petits garçons à qui il a présenté une jolie petite-fille, Martina. Que se passe-t-il quand, soudain, cet adulte leur demande de frapper cette nouvelle camarade? Regardez :

La réponse des enfants est unanime. Non, ils ne donneront pas de gifle à Marina. "Pourquoi?", demande le réalisateur. Parce que c'est mal, parce que c'est une fille, parce que je préfère lui offrir des fleurs...Les explications sont touchantes et prouvent que, même sous l'influence d'un adulte, les petits ont leurs propres valeurs et leurs propres limites.