L'oeil du web - Comment transformer sa voiture en camping-car

Un ingénieur breton commercialise cette idée, avec une vidéo sur YouTube. Un site Internet pour apprendre à "enfariner". Le marathon de Rotterdam fête sa dernière arrivée.

C'est l'oeil du web, une chronique à retrouver chaque matin 5h40, mais pas seulement sur France Bleu.

Une voiture où l'on peut dormir

C'est l'idée d'un jeune ingénieur breton. Maxence a imaginé un kit constitué de caissons, pour partir le weekend. Une fois dépliés dans le coffre, ils se transforment en table et en sièges, avec même un emplacement pour le réchaud. Le système s'installe et se retire en cinq minutes. Le véhicule peut donc continuer à servir normalement le reste de la semaine. Tous les détails, dans la vidéo publicitaire que Maxence a posté sur YouTube :

Il y a aussi la version lit, des modules qui se déplient par dessus les sièges. Et la douche, qui vient d'être rajoutée, est reliée à un bidon d'eau. C'est très spartiate bien sûr, mais Maxence a vendu 60 de ces kits en deux ans. Il sait aussi les adapter à toutes sortes de voitures, pour un prix qui va de 600 à 1700 euros. Cela dit, ses ventes pourraient bien décoller prochainement. France 3 a fait un reportage jeudi dernier (13 avril 2017), qui a été vu plus de 500 000 fois sur Facebook, dès les premières 24 heures.

Un site pour apprendre à "enfariner"

Il s'appelle "farine.pro", et c'est l'oeuvre de l'enfarineur de François Fillon, début Avril 2017. On est à la limite de la légalité avec ce genre de choses, et c'est vrai que c'est très discutable comme façon de faire. Mais on a trouvé amusant de vous parler de ce site, qui vient de faire son entrée sur Internet. C'est une manière de dire, encore une fois, qu'Internet sert à tout et n'importe quoi. Sachez qu'on y trouve même un onglet pour les vidéos d'enfarinage. Même si pour l'instant il n'y en a que deux, celle de François Hollande en 2012, et celle de François Fillon :

Au marathon de Rotterdam, ça n'est pas une honte d'arriver dernier

Si vous êtes amateur de course à pied, votre hantise est sûrement d'arriver le dernier à un marathon. C'est sans doute que vous n'avez jamais fait le marathon de Rotterdam aux Pays-Bas. Parce que là-bas, l'arrivée du dernier participant est une fête. C'est en tout cas ce qui s'est passé dimanche 9 avril avec Kelly, la lanterne rouge. Son dernier kilomètre, après six heures et demie de course, a été accompagné d'un concert de klaxons. Musique à fond dans la sono, confettis, bouquet de fleurs et interviews en direct, elle a été fêtée comme un vainqueur, Kelly. Ce qui l'a sûrement aidé à retrouver le sourire, une fois la ligne d'arrivée franchie.