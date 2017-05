L' Oeil du Web - David Pujadas écarté du 20h : les internautes réagissent

David Pujadas ne présentera plus le JT la saison prochaine, la nouvelle est largement commentée sur le Web. Un boomerang à 2000 dollars crée la polémique. Un clip sur la ville de Colmar fait le buzz.

C'est l’œil du Web, une chronique à retrouver chaque matin sur France Bleu.

Le départ de David Pujadas agite Twitter

Le journaliste ne présentera plus le 20 h de France 2 la saison prochaine. Après 16 ans de présence à l'antenne, les twittos ne restent pas indifférents. Il y a ceux qui vont le regretter :

Mais France Télévisions nage en plein délire. Ils ont le meilleur, ils l'évincent. Le jeunisme systématique, ce fléau. David Pujadas 👊🏼❤ — Agathe Auproux (@agatheauproux) May 17, 2017

Plus sérieusement, quoi qu'on pense de Pujadas, l'annonce est surprenante : il réalisait de bonnes audiences, et la justification est floue. — Hugo Travers (@HugoTravers) May 17, 2017

D'autres sont plutôt ravis de ce départ :

Finale du championnat du monde de génuflexion servile David Pujadas éliminé — Serge Malen (@Serge0646) May 17, 2017

Une chose est sure, tout le monde a un petit souvenir à partager :

Le "Dans quelques secondes il est 20 Heures..." 21 avril 2002, #Pujadas : ces moments qui, gosse, te prennent à rêver au journalisme. pic.twitter.com/8eVYyiWFYT — Guillaume Petit (@guillaumepetit_) May 17, 2017

Enfin la plupart prennent le parti d'en rire :

Se réveiller dans un monde post-apocalyptique sans David Pujadas... pic.twitter.com/kWOYNFTZUB — Joffrey Leroy (@JLeroy59) May 17, 2017

David Pujadas sache que tu étais tout pour moi. Malgré cette décision tu restera dans nos cœurs 😢 pic.twitter.com/qC7PU8ixTZ — Hugo Fouquet (@CyanoGeekJunior) May 17, 2017

Un boomerang Chanel à 2 000 dollars choque les internautes

L 'objet en question fait partie de la collection printemps-été de la marque de luxe. Un boomerang acheté par un artiste américain qui s'est empressé de publier une photo sur Twitter accompagnée de cette petite phrase: " Je passe de bons moments avec mon nouveau boomerang Chanel "

Having so much fun with my new @Chanel boomerang 👌🏼 pic.twitter.com/8w6jGPIuYU — Jeffree Star (@JeffreeStar) May 15, 2017

Une publication qui a suscité un tollé. Outre le prix exorbitant de l'objet, de nombreux internautes ont dénoncé une appropriation de la culture aborigène par la maison de couture.

a chanel boomerang??? how disrespectful. i'm disgusted — sam d-8 (@soIarkth) May 16, 2017

"Un boomerang Chanel? Quel manque de respect. Je suis dégoûtée."

Les internautes demandent des excuse publiques à la maison Chanel.

La ville de Colmar séduit Internet

Grâce à ce petit film promotionnel de 3 minutes sur la ville alsacienne. Il nous invite à déambuler dans les rues de Colmar à la découverte des lieux marquants et des symboles de la ville. Une balade en compagnie de Laetitia Bléger Miss France 2004 et enfant du pays.

On doit ce joli clip à l'agence Auguste et Louise basée à Strasbourg et ça cartonne ! Plus d'un million de vue sur la page Facebook de la ville de Colmar.