L’œil du web - Découvrez les langues régionales avec cet "Atlas sonore"

Une fable d’Esope dans différentes langues régionales avec cet "Atlas sonore". Une pub pour GIFI scandalise les internautes. L'ours Paddington est orphelin.

Breton, provençal, picard: révisez les langues régionales avec cette carte sonore

Ouvrez grand vos oreilles! Cet «atlas sonore» permet de protéger notre patrimoine linguistique. Des chercheurs du CNRS ont enregistré 126 versions d'une même fable d'Esope. A chaque clic, une version différente.

La fable d'Esope en version toulousaine - capture d'écran CNRS

et vous avez l'embarras du choix: l'atlas sonore recense les langues romanes, les langues d'oïl, les langues d'oc, les langues celtiques ou encore les langues germaniques. Pour tester vos connaissances et découvrir d'autres cultures rendez vous sur le site du CNRS.

La dernière pub de GIFI choque le web

C'est ce qu'on appelle un "bad buzz" pour la marque. Pour vendre son dernier jacuzzi, GIFI a fait appel à Benjamin Castaldi et à la star de télé-réalité Loana. 16 ans après la première saison de Loft Story et la fameuse scène de la piscine.

Dans ce spot, on voit Loana tremper son pied dans le jacuzzi et se transformer en jeune femme blonde beaucoup plus mince. Un humour jugé sexiste, vulgaire et grossophobe par les internautes.

#publicitésexiste En se moquant de Loana, Gifi signe une pub sexiste et grossophobe https://t.co/qkyKlF1sZX — Chiennes de Garde (@ChiennesdeGarde) June 24, 2017

Mort du créateur de l'ours Paddington: l'hommage des twittos

L'écrivain Michael Bond a disparu à l'âge de 91 ans. Il est décédé après une courte maladie, a annoncé ce mercredi HarperCollins, sa maison d’édition. Un mort qui entraîne une vague de nostalgie sur Twitter.

😢c'est mon enfance, à Londres, je suis allée à la station Paddington, émue et heureuse #histoireéternelle #merci https://t.co/QpA1pWAq0j — Gouin Caroline (@CarolineGouin) June 28, 2017

Entre 1958 et 1979, les aventures de Paddington se sont vendues à plus de 30 millions d'exemplaires. L'oeuvre de Michael Bond a même été adaptée au cinéma en 2014.