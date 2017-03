L'oeil du web - Des chiens pour dépister le cancer du sein

Un espoir pour un dépistage plus facile, plus efficace et moins coûteux. Romy, 8 ans, interpelle les candidats à la présidentielle. Une voiture de police sans frein à main !

Les chiens savent détecter les cancers du sein

C'est la conclusion des six premiers mois de test. Les deux bergers malinois qui ont été formés ne se trompent jamais : 100% de réussite, dit l'Institut Curie qui surveille l'étude. Francetvinfo a filmé un de ces tests, et la vidéo est éloquente :

Les chiens seraient capables de détecter le cancer, même à un stade précoce.

Pister pour dépister. pic.twitter.com/OHcJtEfdMP — francetv zoom (@francetvzoom) March 19, 2017

Nikios ne fait jamais d'erreur de diagnostic. Les scientifiques en perdent leur latin : le chien fait mieux que le dépistage médical actuel. Du coup, on va passer à l'étude clinique maintenant. Quatre chiens vont être testés pendant trois ans. C'est un grand espoir pour les malades, qui pourront à terme être dépistées plus vite. Et on sait qu'en matière de cancer, plus on dépiste tôt, mieux on soigne. La vidéo est très partagée sur Facebook.

Présidentielle : une petite fille interpelle les candidats

Elle s'appelle Romy, et elle n'a pas l'air timide. Cette petite blonde de huit ans explique qu'elle en a assez d'entendre "les grands" parler du Brexit ou du "49.4"(!), alors que le plus important pour elle est ailleurs. L'important pour Romy, c'est d'aider les enfants africains.

Comme le font remarquer certains internautes, Romy est sans doute une actrice. Cela dit, elle porte une parole très respectable, celle de ONE, une ONG qui se bat contre la misère en Afrique. La vidéo, qui avoisine le million de vues en trois semaines sur Facebook, renvoie vers un lien "Cap ou pas cap", où l'on peut voir la liste des candidats qui n'ont pas répondu. Le problème, c'est que le site n'a pas été actualisé. Certains de ces hommes ou femmes politiques ne font pas partie des onze candidats officiels.

Cette voiture de police roule, sans frein à main !

Devant l’hôpital de Roanne, un homme a repéré dimanche une voiture de police qui roulait, sans conducteur. Il filme et commente :

La voiture glisse sur une vingtaine de mètres, elle traverse la route, et sera arrêtée par une autre voiture, qui elle est stationnée. Heureusement, les alentours de l'hôpital étaient déserts, ce jour-là à Roanne !