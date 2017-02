L'oeil du web - Des infos trafic sur Messenger

Un robot sur Facebook pour savoir à quelle heure passe le tramway. "Le parfait Inconnu" habite Nancy. Une vache tente de s'échapper du Salon de l'Agriculture.

C'est l'oeil du web, une chronique à retrouver chaque matin 5h40, mais pas seulement sur France Bleu.

A quelle heure le prochain tramway ?

Si vous habitez Bordeaux, Strasbourg ou Nantes, et que vous êtes sur Facebook, vous pouvez trouver la réponse sur Messenger, la messagerie de Facebook. Grâce à un robot qui s'appelle Trambots. Allez sur sa page, tout y est expliqué avec une petite vidéo.

Après avoir cliqué sur "envoyez un message", le robot vous demande de noter l'arrêt où vous vous trouvez, et il vous donne alors l'horaire des prochains trams. Plus besoin de courir. Trambots utilise les informations des réseaux de transport, et les utilisateurs disent qu'il est bien plus rapide que leurs applications. On verra, ce que les voyageurs de demain préféreront. Trambots en attendant, prévoit de s'installer prochainement à Lyon, Montpellier et Toulouse.

Un habitant de Nancy qui n'est plus un inconnu sur Facebook

Florent Spéroni s'est fait connaitre en postant des vidéos humoristiques. Plus de 100 000 personnes "aiment" sa page Facebook. Sous le pseudo "Le Parfait Inconnu", il s'est lancé l'an dernier, après qu'on lui ait diagnostiqué une tumeur au cerveau. Depuis il est remis, mais a décidé de réaliser ses rêves. Ses vidéos dépassent souvent le million de vues. Comme ce sketch de la poussette par exemple, qui a été vu quatre millions de fois :

Une vache tente la traversée de Paris

Le Salon de l'Agriculture n'avait pas encore ouvert ses portes au public, vendredi 24 fevrier 2017, qu'une vache a tenté de s'enfuir. Indienne, c'est son nom, a échappé à sa propriétaire, au moment d'aller s'installer dans son pavillon. Il a fallu faire appel aux pompiers pour encercler l'animal.

Un taureau en liberté au salon de l'agriculture. Les aléas de l'installation... pic.twitter.com/ClvtY3h3Vi — Maxime Fayolle (@MaxFayolle) February 24, 2017

" Faut pas qu'elle sorte", dit un pompier

Après ça, Indienne n'était pas maîtrisée pour autant, loin de là. Un vétérinaire lui a donc fait une piqûre de calmant. Le tout, sous les yeux du reporter de France Bleu, Maxime Fayolle :