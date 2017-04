L'oeil du web - Des masques de beauté qui abîment la peau

Non il ne faut pas toujours "souffrir pour être belle". Les cyclistes parfois trop imprudents. Un veau dans le studio de France Bleu Belfort-Montbéliard.

Attention à la mode des masques noirs, sur Internet

Il faut absolument que les jeunes femmes arrêtent avec ces masques de peeling noirs ou gris, que l'on voit beaucoup sur Internet depuis quelques mois. Ils sont beaucoup trop collants, et relèvent plus de l'arrachage que du nettoyage de peau. Des utilisatrices ont signalé des irritations, voire des brûlures et des allergies. Et après en avoir testé trois, les syndicats de l'industrie cosmétique mettent en garde les consommateurs : ces produits ne sont pas conformes à la réglementation européenne. Fiez-vous donc à votre première intuition : on voit bien, avec toutes les vidéos publiées, que ces masques ne font pas du bien à la peau. On le voit et on l'entend :

Difficile de comprendre, après toutes ces vidéos, pourquoi il y a encore des gens pour acheter ces masques. Pire, il y a des versions "Do It Yourself" ("Faîtes Le Vous-Même"), avec du charbon et de la colle (si si).

Les dermatos et les esthéticiennes s'arrachent les cheveux. Si vous voulez vraiment vous débarrasser de vos points noirs, il y a en France, toutes sortes de produits qui ont fait leurs preuves, à toutes sortes de prix. Vous pouvez même choisir et comparer, grâce à Internet.

Les cyclistes aussi peuvent faire des erreurs de conduite

Ça n'est pas parce qu'on circule à vélo, que l'on est parfait sur la route. C'est un clip de la police suisse qui nous le dit. A sa manière, parce qu'elle est très cash, la police suisse. Regardez plutôt :

Les cyclistes fautifs par imprudence ou nonchalance, dans la moitié des accidents les impliquant ?!? C'est le chiffre en Suisse. On n'a pas celui de la France, mais dans le doute, mieux vaux redoubler de prudence. Ça ne coûte rien en plus.

Un veau dans les studios de France Bleu Belfort Montbéliard

On n'a peur de rien sur France Bleu. La semaine dernière, l'équipe a fait entrer un veau en studio. Fabienne Thibault était déjà à l'antenne, pour son spectacle "hommage à Starmania", lorsqu'on lui a annoncé l'arrivée d'un invité mystère :

Nul doute que Fabienne Thibault va accepter de parrainer ce petit "Milka". Elle est tombée en admiration devant ce veau de race vosgienne. France Bleu Belfort Montbéliard a mis la vidéo sur sa page Facebook. Elle a fait plusieurs milliers de vues, dès le premier jour.