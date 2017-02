L'oeil du web - Des robots-poubelle dans les gares

Deux tonnes de déchets jetés par terre tous les jours, dans les gares françaises. Un site internet pour enregistrer les langues et les accents. Leçon de hip-hop avec bébé.

Baryl, la poubelle qui se déplace

C'est l'idée qu'a eu la SNCF, pour remédier aux deux tonnes de déchets que ses agents retrouvent par terre chaque jour, dans les gares françaises. Apparemment, les voyageurs manquent de civisme, alors la compagnie ferroviaire a décidé de leur donner l'idée de mieux faire, c'est une idée à la mode en ce moment. Inciter sans culpabiliser, ni récompenser. Juste en facilitant les choses. Les américains appellent ça le "nudge"(coup de pouce). Ce robot Baryl est testé depuis Décembre dans les gares du pays. D'abord à Paris, puis dans l'Ouest, il est maintenant attendu dans la région Centre. Équipé de roulettes et de capteurs, cette poubelle ambulante est capable de circuler au milieu des voyageurs, d'éviter les valises et de se diriger vers la personne qui lui fait signe. C'est en tout cas comme ça, que la SNCF nous présente les choses, dans les vidéos qui se multiplient sur YouTube depuis la fin 2016:

Des robots pour faire le travail à la place des voyageurs, la SNCF ne dit pas pour l'instant, si elle va supprimer des poste de nettoyage en revanche. Ça viendra peut-être après.

Un site pour enregistrer toutes les langues du monde

Le web peut aussi servir d'encyclopédie. Un ancien ingénieur de Microsoft vient d'ouvrir une bibliothèque sonore de tous les langages, dialectes et accents développés par l'être humain sur la planète. Le site s'appelle Localingual, et vous pouvez avoir envie de le consulter pour deux raisons : vous amuser à écouter ce qui a déjà été déposé, ou enregistrer votre propre contribution.

Lancé le 8 janvier 2017, le site a déjà enregistré plus de 500 000 visiteurs, qui ont réalisé au total plus de 18 000 extraits audio. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que des contributions sérieuses. À ce titre, on vous conseille d'aller faire un tour sur la Corée du Nord. Des petits malins se sont amusés à parodier le générique de Pokemon, le manga animé des années 90-2000, pour le détourner à la gloire de Kim Jong Un, le dictateur nord coréen. Comme quoi, le libre accès à Internet, c'est pas partout !

Un papa apprend le hip-hop à son bébé

Ils sont très mignons, tous les deux. Le jeune papa montre à l'enfant, qui tente ensuite de reproduire. Comme c'est un grand bébé, encore bien potelé, et qui ne doit même pas avoir deux ans, c'est assez drôle.

La vidéo est depuis près de deux ans sur YouTube, mais elle a été vue 200 fois plus sur Facebook en moins de dix jours.