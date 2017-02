L'oeil du web - Des tigres maltraités en Chine

Des tigres de Sibérie qui s'amusent avec un drone, mais l'histoire a aussi une face sombre. Un journaliste passe un mois au sein de la "fachosphère". Un masque contre les points noirs se révèle très douloureux.

Derrière le buzz, des actes de cruauté

On n'aimerait pas être a la place de ce drone qui survole un enclos d'énormes tigres de Sibérie, dans le nord-est de la Chine.

C'est le personnel qui s'en sert pour surveiller les félins. Sauf que ce jour-là, l'engin vole beaucoup trop bas, et que les tigres doivent le confondre avec un oiseau.

Sur les images diffusées par une télé chinoise, on voit la meute poursuivre l'appareil. Et l'un des tigres finit par bondir et lui asséner un coup de griffe fatal !

Le drone tombe au sol, les fauves commencent à le mettre en pièce.

Sauf que le drone se met alors à fumer. Et les gros chats finissent par reculer, perplexes et sans doute un peu déçus.

Mais malheureusement, l'histoire ne prête pas qu'à sourire. Car ce sont bien les tigres qu'il faut plaindre...

Un site américain nous apprend que ces tigres obèses seraient en fait malades et maltraités, et surtout pensionnaires d'une sinistre ferme où les fauves sont abattus pour en faire du "vin de tigre".

Une boisson ancestrale chinoise a base d'ossements d'animaux, réputée pour soigner l'arthrite et les rhumatismes.

La pratique est interdite et pourtant, 200 fermes s'y adonneraient en Chine.

Enfin, rappelons que les Tigres de Sibérie sont une espèce protégée. Et qu'il ne reste plus qu'une vingtaine en liberté dans ce pays.

Plongée au coeur de la facho-sphère

"J'ai intégré le web d'extreme droite pendant 1 mois." C'est le titre de cet article à lire sur la version française du Huffington Post.

Le journaliste Romain Herreros a créé 2 faux comptes "patriotes" sur Facebook et Twitter pour se faire accepter au sein de la communauté des fans de Marine Le Pen. Et il raconte.

Au début ses interlocuteurs sont méfiants. Mais "une fois le premier sas franchi, la suite est vertigineuse", dit- il.

Il parvient à entrer dans des groupes de conversations confidentiels de "patriotes" où les blagues racistes fusent, à base de musulmans et de cochons.

Les intox et photomontages grossiers se répandent par dizaines, comme ce faux tweet de Benoit Hamon qui annonce se convertir à l'islam.

Des faux tweets circulent, notamment sur Benoit Hamon - Capture d'écran Huffington Post

On apprend aussi que les militants FN organisent des raids sur les réseaux sociaux qu'ils inondent d'images et de messages pro-Le Pen et anti-Macron (le favori des sondages est aussi le nouvel homme à abattre).

Finalement l'expérience prend fin au bout d'un mois lorsque le journaliste finit par se faire repérer lors d'un "salon vocal", une discussion entre "patriotes".

Il en conclue que derrière la patronne du Front National s'active une communauté prête à employer tous les moyens pour faire gagner sa candidate.

Quand le conseil beauté tourne au cauchemar

Il faut souffrir pour être belle. Cette devise d'un autre temps pourrait parfaitement s'appliquer à ce masque contre les points noirs, particulièrement douloureux.

La Youtubeuse française Enjoy Phoenix se souviendra de ce produit... - Capture d'écran

Ces Youtubeuses - ces jeunes femmes qui se filment en train de tester des produits de beauté - en ont fait l'amère expérience.

Au moment de retirer le masque, certaines hurlent de douleur. D'autres sont au bord des larmes !

Finalement, avec cette mauvaise pub, on se dit que ce sont les créateurs du produit qui doivent avoir le masque aujourd'hui...