L'oeil du web - Des trucs anti-arnaques sur leboncoin

Déjouer les arnaques sur leboncoin. Une vidéo St Valentin qui fait craquer Facebook. Plus d'un millier de musiciens reprennent Nirvana.

C'est l'oeil du web, une chronique à retrouver chaque matin 5h40, mais pas seulement sur France Bleu.

Éviter les arnaques sur leboncoin

C'est plus facile, avec cette vidéo de Micode, un jeune passionné d'informatique, qui nous fait partager ses découvertes. Un jour, alors qu'il voulait vendre son piano électrique, le jeune YouTubeur poste une annonce, et constate une première bizarrerie. Des salves de sms, qui émanent de robots d'après lui. C'est le premier enseignement de cette vidéo : si vous avez des meubles à vendre, de la hi-fi, ou des choses qui valent plus de 100 euros, méfiez-vous des messages un peu formatés que vous pourriez recevoir. On va sûrement vous pousser à donner vos coordonnées bancaires. Surtout si ensuite l'acheteur vous demande de lui envoyer l'objet par colis, et de payer par Paypal.

Ce qu'il faut retenir, c'est que leboncoin est un site de proximité. N'acceptez jamais les offres "longue distance", il faut toujours pouvoir rencontrer la personne qui veut vous acheter votre bien, ou vous le vendre (c'est vrai aussi dans l'autre sens). Autre conseil, n'allez jamais non plus au rendez-vous tout seul. Il y a des milliers d'arnaques chaque jour sur leboncoin. Le site lui-même avoue que ça représente 10% des annonces. Or, des annonces, il en rentre 800 000 par jour !

Des petits coeurs pour la Saint Valentin

C'est une vidéo de cuisine, ou d'assemblage culinaire, comme Facebook les adore. On nous montre comment découper des tomates cerises, des mandarines, ou des saucisses apéro pour en faire des coeurs, mais oui. Cela dit, c'est assez joli. Il y a aussi des idées avec du pain de mie et de la confiture de fraise. Investissez dans un emporte-pièce en forme de coeur là aussi, et le tour est joué. C'est super simple, vous pouvez le faire avec vos enfants. Ils seront même sûrement ravis de pouvoir ensuite manger tout ça !

Le succès de cette vidéo sur Facebook est énorme. Plus de 40 millions de vues en moins d'une semaine. On sent bien que la Saint Valentin approche !

Un concert de rock XXL

C'est même le concert du plus grand groupe de rock au monde. Il a eu lieu cet été en Italie. À l'époque, il est passé quasiment inaperçu. Mais Internet en a gardé le souvenir, avec des vidéos impressionnantes de ces 1128 musiciens, qui interprètent 17 standards du rock. C'est énorme comme on dit, il y a sur cette scène, 266 chanteurs, plus de 500 guitaristes, et 265 batteurs. De tous les âges, tous les styles. On peut constater par exemple que le punk n'est pas mort, et que le rock fédère toujours, de 7 à 77 ans. Voici un extrait, une reprise de "Smells like teen spirit", de Nirvana :

Cette vidéo a été vue 5 millions de fois sur YouTube, ce qui est un gros score pour la plateforme. Seul regret, il manque la voix de Kurt Cobain.