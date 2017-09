L'oeil du web - "Despacito" repris... à la calculatrice !

Un jeune Japonais virtuose de la calculatrice musicale reprend "Despacito". La plus longue route du monde relie le Portugal à l'Est de la Russie en passant par la France. Une petite fille britannique retrouve une épée dans le lac où Excalibur aurait été jetée.

C’est l’œil du web, une chronique à écouter chaque matin 5h40 sur France Bleu.

La chanson "Despacito" a trouvé sa reprise la plus insolite. La chanson qui a marqué l'été et l'histoire de YouTube en réalisant le plus grand nombre de vues, plus de 3 milliards, a été reprise plus d'une fois mais jamais avec un instrument de ce genre : une calculatrice !

Alors bien sûr, ce n'est pas n'importe quelle calculette, il s'agit d'un modèle chinois : AR-7778 conçu par la société Jia Ling Tong.

Capture d'écran du site internet de vente en ligne chinois Taobao - Taobao

Mais le virtuose japonais de la calculette chinoise n'en est pas à son coup d'essai. Il avait déjà repris la chanson d'Ed Sheeran : "Shape of You".

Avis aux amateurs de road trips : la plus longue route du monde a été repérée

Capture d'écran vidéo YouTube

Comme le rapporte le site internet slate.fr, c'est la chaîne YouTube Half as interesting qui s'est attelé à la tâche de découvrir quelle pouvait donc être la route la plus directe tout en étant la plus longue du monde entre deux points à parcourir sans être interrompue par la mer, l'océan ou un cours d'eau.

En un peu plus de 4 minutes, une voix-off nous fait donc la démonstration en vidéo et passe en revue les routes qui ne conviennent pas. Par exemple, relier l'Afrique à l'Asie signifierait passer par le Moyen-Orient et donc le Canal de Suez. Cela ne va pas. De même, relier le Nord de l'Amérique au Sud signifierait passer par le Canal de Panama. Cela ne va pas non plus.

Finalement, la route la plus directe et la plus longue entre deux points de notre planète a comme point de départ Sagres au Portugal et comme arrivée Khassan en Russie en passant par la France.

Capture vidéo YouTube

Une petite fille trouve une épée dans le lac où a été jetée Excalibur

Matilda Jones avec l'épée qu'elle a trouvée

La petite Matilda Jones, du haut de ces 7 ans brandit fièrement l'épée qu'elle a trouvée dans le lac des Cornouailles où - d'après la légende - Excalibur a été jetée à la mort du Roi Arthur. L'épée n'a jamais été retrouvée.

Maltida Jones avec son papa

Autant dire que pour la petite Matilda, à qui ses parents venaient de raconter cette histoire, la découverte a été enthousiasmante ! Les médias locaux s'en sont, bien sûr, fait le relais.

Capture d'écran Facebook

Le papa de Matilda quant à lui s'est amusé de cette histoire même si, à son avis, cette épée serait un accessoire de cinéma oublié.