L’œil du web - Embarquement immédiat pour Jupiter grâce à une vidéo exceptionnelle

Un mathématicien a compilé des photos de Jupiter pour réaliser une vidéo à couper le souffle. Les voies romaines façon plan de métro. Une américaine capture un énorme serpent avec une taie d'oreiller.

C'est l’œil du web, une chronique à retrouver chaque matin sur France Bleu.

La planète Jupiter comme vous ne l'avez jamais vue

Les photos de Thomas Pesquet prises depuis l'espace vous manquent ? Pas de panique, Juno, elle, est toujours au-dessus de nos têtes. Lancée en 2011, la sonde spatiale tourne autour de Jupiter depuis maintenant un an. Il y a quelques semaines, ses photos de la planète gazeuse ont déjà ravi les amateurs. Mais deux hommes ont décidé de pousser l'expérience au niveau supérieur.

À partir des clichés pris par Juno, Gerald Eichstaedt et Seán Doran ont réalisé une vidéo époustouflante, un point de vue unique sur la plus grosse planète de notre système solaire. Gerald Eichstaedt est un mathématicien allemand, c'est lui qui s'est chargé de l'aspect technique. Comme le raconte le site américain Wired, il a créé un programme afin de pouvoir localiser la sonde sur chaque cliché. Il a ensuite reproduit les images sur un modèle sphérique de la planète. Seán Doran, un réalisateur basé à Londres, s'est lui chargé de peaufiner le tout. Il y a même ajouté un extrait de la B.O. du film 2001, l'Odyssée de l'espace pour un rendu à la fois poétique et ultra-réaliste.

Pour rejoindre Burdigala, changez à Narbo pour prendre la Via Aquitania

Alexandr "Sasha" Trubetskoy se décrit lui-même comme un fan de "data" et de géographie. Sur son site internet, cet étudiant à l'université de Chicago publie régulièrement des cartes très fouillées alliant ses deux passions. Sa dernière trouvaille est plutôt insolite : il s'agit d'une carte des voies romaines, organisées de manière à ressembler à un plan de métro.

C'est un étudiant en géographie qui a réalisé cette carte des voies romaines façon plan de métro - © Alexandr "Sasha" Trubetskoy

Comme l'explique Sasha Trubetskoy, les voies romaines retranscrites ici sont celles qui existaient en 125 après J. C. Les lignes reprennent les noms authentiques des voies romaines (la Via Aquitania par exemple, entre Bordeaux et Narbonne), même si le géographe a pris certaines libertés pour les voies dont le nom a été perdu. Bien entendu, toutes les villes ont ici leur nom latin. Sur cette carte, on peut ainsi voir que la "station" Roma fait mieux que Châtelet de nos jours, avec sept changements possibles. "Tous les chemins mènent à Rome".

Switched to itch.io for map download. It loses the personal touch of an email, I know—but it's easier for all of us! https://t.co/oEQM44C3Qa — Sasha Trubetskoy (@MyBoyTrubetskoy) June 8, 2017

Elle capture un serpent... avec une taie d'oreiller

Certains se seraient enfuis en courant, elle a préféré prendre les choses en main. "Nous avons un serpent dans le salon", chuchote cette habitante de Caroline du Nord (USA) au début de la vidéo qu'elle a postée au début du mois sur son compte Facebook. Un peu fébrile mais pas vraiment impressionnée, SunShine McCurry s'approche du reptile (qui mesure au moins 1m50) et le maîtrise... grâce à une taie d'oreiller ! L'animal remue, essaye de sortir sa tête, mais rien n'y fait : il est bloqué. "Hey yo, nous avons attrapé un serpent", se félicite cette tatoueuse de profession, avant de relâcher le reptile à l’extérieur de la maison

La technique, en tout cas, a beaucoup de succès : en une semaine, la vidéo a été vue plus de trois millions de fois sur Facebook ! SunShine McCurry l'a finalement postée ce week-end sur Youtube.