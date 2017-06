L’œil du web fête la musique!

Le "Gangnam Style" bientôt détrôné de sa première place sur YouTube? Les pompiers de Brive font le buzz avec leur clip. Une campagne de financement pour sauver la maison du compositeur Georges Bizet.

C'est l’œil du web, une chronique à retrouver chaque matin sur France Bleu.

Bientôt un nouveau record du nombre de vues sur YouTube?

Pour l'instant c'est le tube interplanétaire "Gangnam Style" qui occupe la première place avec 2,87 milliards de vues.

Le coréen Psy est le leader incontesté de la plateforme, mais pour combien de temps? Il est talonné par la BO du film "Fast and Furious 7" qui totalise 2,82 milliards de vues.

Encore une poignée de clics et la chanson, "See you again" interprétée par Charlie Puth et Wiz Khalifa, prendra la première place. Mise en ligne il y a plus de deux ans, cette jolie balade mélangeant chant et rap grignote petit à petit son retard. Reste à savoir si c'est une question de jours ou d'heures...

Les pompiers de Brive-la-Gaillarde nous offrent une danse endiablée!

Pour faire la promo de leur bal le 16 Juillet prochain, les pompiers corréziens ne reculent devant rien! Ils ont sorti les grands moyens avec ce clip posté sur YouTube. On y découvre une chorégraphie survitaminée, filmée dans la caserne et en tenue de soldat du feu s'il vous plaît!

Le résultat est très très réussi. Pour les voir en chaire et en os, rendez vous le 16 juillet prochain à Brive. En tout cas la vidéo a son petit succès sur YouTube avec près de 8000 vues.

Une souscription lancée sur Internet pour restaurer la maison de Georges Bizet

La demeure du célèbre compositeur se trouve à Bougival en région parisienne. C'est la qu'en 1874 Georges Bizet compose son oeuvre la plus connue: Carmen.

A terme, la ville des Yvelines veut créer un centre européen de musique et lance donc cette campagne de financement sur Internet. Le but c'est de récolter 3 millions d'euros. Pour faire un don rendez vous sur le site dartagnans.fr.