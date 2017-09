L’œil du web - Genou à terre, les footballeurs américains défient D.Trump

La fronde des footballeurs américains contre Donald Trump. Consulter un médecin pour un simple rhume ? Le débat est lancé sur Internet. Recalé à The Voice, il prend sa revanche Outre Manche.

Genou à terre : nouveau symbole anti-Trump ?

Les images inondent les chaînes de télévision et les réseaux sociaux. 150 joueurs de football américain ont défié Donald Trump ce weekend. Ils se sont agenouillés pendant l'hymne national.

🇺🇸 À #Nashville, la totalité des joueurs, entraîneurs et membres des Titans et Seahawks boycottent l’hymne. Une première #TakeAKneeNFLpic.twitter.com/xsD8zABmX3 — B3infos (@B3infos) September 24, 2017

Tout commence l'été dernier, lorsqu'un joueur de l'équipe de San Francisco pose un genou à terre pendant l'hymne. Une manière de protester contre les meurtres de plusieurs noirs par des policiers blancs. Vendredi, lors d'un meeting, Donald a insulté ce joueur et tout ceux qui font comme lui dans les stades américains. Depuis, la guerre est déclarée.

"Est-ce que vous n'aimeriez pas voir un de ces propriétaires (d'équipe) de NFL dire, quand quelqu'un manque de respect à notre drapeau, +sortez-moi ce fils de pute du terrain, il est viré, viré!+".

Un geste qui fait boule de neige

Ce genou à terre devient un vrai symbole contre le racisme et contre le président américain. Et cela bien au delà des frontières du sport. Samedi soir à New York, Steevie Wonder a lui aussi défié Donald Trump. C'était lors d'un concert contre la pauvreté dans le monde.

Vous consultez le médecin pour un simple rhume ?

C'est la question qui agite le web en ce moment. La semaine dernière, un médecin partage une photo sur Facebook vue des milliers de fois. Et le message est on ne peut plus provocateur :

Un message qui ne passe pas chez certains twittos, choqués par des professionnels de santé qui manquent à leur devoir.

Ou pas un rhume mal soigné contrairement à ce que dit ce médecin qui devrait changer de métier ça peut se transformer en bronchite et + ... — Fred (@Fredmc57) September 22, 2017

Au contraire d'autres se moquent des patients "hypocondriaques" qui consultent pour le moindre petit nez qui coule. Bref vous l'aurez compris, à vous de choisir votre camp. Sinon il reste l'humour ;-)

#JeSuisPasChochotteMais j'comprend pas qu'mon medecin refuse de m'plonger ds un coma artificiel le temps d'soigner mon rhume. — AJ (@makadofa) September 20, 2017

Un candidat recalé de The Voice prend sa revanche chez nos voisins anglais

Kevin est originaire de région parisienne. Il y a 1 an, il tente sa chance au télé-crochet de TF1 mais le jury le snobe et aucun fauteuil ne se retourne. Qu'à cela ne tienne, le jeune homme participe à la version anglaise de The Voice à Londres. L'émission X Factor. L'accueil est beaucoup plus chaleureux qu'en France. Kevin fait un carton.

Aujourd'hui, Kevin est une petite célébrité Outre Manche. Il croule sous les tweets de félicitations.

#xfactor

This French dude .... now thats my kind of music pic.twitter.com/5KFPFWzb84 — Scotty Mac🐒 (@Scottytotty89) September 9, 2017