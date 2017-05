L'oeil du web - Il filme sa maman en pleine discussion avec son ordinateur !

Quand ta mère se dispute avec Siri. Un pilote de ligne filme un sublime vol de nuit. Une musicienne coréenne reprend du David Bowie.

C'est l’œil du web, une chronique à retrouver chaque matin sur France Bleu.

Un échange surréaliste entre une femme et son ordinateur

On dirait un dialogue tout droit sorti d'une comédie. Et pourtant la scène est bien réelle. De passage chez lui, un humoriste marseillais a surpris sa mère en train de discuter avec Siri, l'assistant vocal d'Apple. Elle souhaite faire une randonnée à Aubagne mais visiblement l’ordinateur ne comprend pas tout. Et la maman non plus d'ailleurs!

Si la maman n'a finalement pas réussi à trouver une randonnée dans la région, elle peut se consoler en offrant à son fils, humoriste, un sketch de plus !

Dans la peau d'un pilote pour un sublime vol de nuit

Un pilote suisse nous emmène avec lui dans le cockpit de son avion. Sales Wick, également photographe à ses heures, nous fait partager ce qu'il voit dans une vidéo tout simplement époustouflante. Grâce à son film, vous survolez Alger, le Sahara, Dakar, l'océan Atlantique et l'Amérique du Sud. Le tout en pleine nuit. Entre l'immensité vide et bleue du ciel, les lumières jaunes-orangés, les images semblent presque irréelles.

Sur son site Beyond Clouds (au-delà des nuages), le pilote nous explique ce qu'il ressent quand il vole la nuit.

"En fonction de la direction empruntée, les passagers et l'équipage ont droit soit à une très courte nuit, si nous volons vers l'est, soit à une obscurité qui semble éternelle, si nous volons vers l'ouest"

On vous conseille vivement de savourer ces deux minutes trente hypnotisantes surtout si vous avez peur de l'avion. Promis c'est sans risque!

Une reprise très très originale de David Bowie

On la doit à une musicienne coréenne. Luna Lee a pour habitude de reprendre les grands classiques du rock avec les instruments traditionnels de son pays. Ici donc le tube de David Bowie "The Man Who Sold The World".

L' instrument en question c'est un gayageum, comportant jusqu’à 25 cordes en soie ou en nylon et une structure et caisse de résonance en bois. Un peu comme notre harpe. Retrouver toutes le reprises de l'artiste sur sa chaîne YouTube, par ici.