L'oeil du web - Le web rend hommage à Simone Veil

Internet rend hommage à Simone Veil, morte ce vendredi à l'âge de 89 ans. Le Carrefour de Montélimar publie une vidéo sur son compte Facebook qui réalise plus d'un million de vues. Un chien mélomane vient écouter un concert de musique classique en Turquie.

C'est l’œil du web, une chronique à retrouver chaque matin sur France Bleu.

L'hommage des internautes à Simone Veil

Simone Veil est morte ce vendredi, à l'aube de ses 90 ans. C'est une pluie d'hommages qui lui a été rendue sur Internet.

Il y a d'abord des personnalités politiques, de droite comme de gauche, qui ont réagi. À commencer par le président de la République Emmanuel Macron qui a publié ce message sur son compte Twitter : "Puisse son exemple inspirer nos compatriotes, qui y trouveront le meilleur de la France."

Très vives condoléances à la famille de Simone Veil. Puisse son exemple inspirer nos compatriotes, qui y trouveront le meilleur de la France — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 30, 2017

François Hollande lui a rendu hommage sur sa page Facebook saluant "la dignité, le courage et la droiture qu'elle incarnait (...). La France perd une de ses grandes consciences".

"Madame Veil appartient au meilleur de notre monde" a écrit Jean-Luc Mélenchon. "Une si belle solidité, respect, affection et gratitude" dit Christiane Taubira. Valérie Pécresse témoigne elle de "sa tristesse infinie. Une grande dame de la politique à la fois inspiratrice, soutien et amie."

Madame Veil appartient au meilleur de notre Histoire. Et son nom vivra dans notre gratitude pour toujours. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 30, 2017

Infinie tristesse à la disparition de #SimoneVeil. Cette grande dame de la politique fut pour moi à la fois inspiratrice, soutien & amie. — Valérie Pécresse (@vpecresse) June 30, 2017

Une grande dame qui disparaît

"Grande dame", c'est ainsi que la qualifie des dizaines et des dizaines d'internautes anonymes sur Facebook et Twitter. "Merci pour tout le bien que vous avez fait en faveur des femmes" a réagi Arlette . "Un exemple, un symbole", peut-on aussi lire.

Simone Veil... Un exemple, un symbole. À jamais reconnaissante pour le combat qu'elle a mené, pour nous, les femmes. — ⓜ (@leasarfaties) June 30, 2017

À d'autres d'écrire : "il suffit d'écouter les femmes, disait Simone Veil", "jamais nous n'oublierons votre combat", "immortelle Simone Veil".

A une grande dame, les féministes reconnaissantes. Le combat pour l'#avortement libre, la force de Simone Veil dans la vie publique. Merci. pic.twitter.com/6slwoq0w1C — Osez le féminisme (@osezlefeminisme) June 30, 2017

Une vidéo des salariés du Carrefour de Montélimar fait le buzz sur les réseaux sociaux

Cette vidéo a été postée sur le compte Facebook du magasin Carrefour Montélimar. Elle a été vue plus d'un million de fois et a suscité près de 10 000 commentaires. "La mode est arrivée à Carrefour Montélimar" peut-on lire en légende de cette vidéo où l'on voit cinq salariés du magasin qui ont un look bien particulier. Tous portent une chemise blanche et une cravate assortie d'un short de bain. Et à leurs pieds : chaussettes blanches et claquettes, comme le veut la prétendue mode actuelle ! Les cinq hommes tapent du pied plus ou moins en rythme.

Même nous on comprend pas, répond Carrefour France sur Twitter

Et la question qu'on se pose en les regardant : mais pourquoi ont-ils fait ça ? "Même nous on ne comprend pas", répond le community manager du groupe sur Twitter. "Pour s'amuser", selon le directeur du magasin. C'est en tout cas un bon coup de pub pour le supermarché de Montélimar.

Même nous, on comprend pas. — Carrefour France (@CarrefourFrance) June 26, 2017

Un chien provoque l'hilarité du public pendant un concert de musique classique

L'orchestre de chambre de Vienne jouait il y a quelques jours en Turquie dans un théâtre antique et au beau milieu du concert, un chien a fait son apparition. Sans doute mélomane, le chien s'est tranquillement approché des musiciens. Fatigué, il baille et s'allonge carrément à côté de l'un des violonistes. Le public est hilare, les musiciens aussi mais ils poursuivent leur morceau. L'histoire ne dit pas si le gros chien s'appelait Beethoven !