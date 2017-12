L’œil du Web - Kobini produit un documentaire sur le sauvetage de migrants en méditerranée

Le média en ligne Konbini publie un documentaire tourné à bord de l'Aquarius le bateau qui sauve des migrants en méditerranée, une première pour le média adepte de la vidéo courte. France 3 propose de parier sur un coupable à partir de sa nouvelle série La forêt. Une vachette landaise fait le buzz.

Le pure player Konbini produit un documentaire sur le sauvetage de migrants

Le documentaire s'appelle Boza, derrière la caméra, Albert Oziouls Toulouse, il a tourné pendant 15 jours à bord de l'Aquarius, un bateau affrété par l’association SOS Méditerranée, qui sauve des migrants en méditerranée.

Le reportage commence avec un jeune migrant qui chante du Booba, le rappeur français. Puis les interviews, les images de sauvetage et de moments de vie sur le bateau s’enchaînent de façon très dynamique, sans oublier l'émotion.

"Courage à tous mes frères, tous mes amis, précisément mes frères noirs qui se trouvent aujourd'hui dans les prisons en Libye. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour va se lever" dit un migrant à la fin du documentaire

La vidéo dure 14 minutes, autant dire une éternité pour le web et surtout pour Konbini qui produit habituellement des vidéos très courtes d'information souvent décalée.

Capture d'écran du documentaire Boza produit par Konbini - Konbini

Avec Boza, le documentaire publié vendredi dernier, Konbini montre qu'il prend une nouvelle direction dans le traitement de l'information, avec des contenus plus longs, plus poussés, mais toujours tournés vers un jeune public. Pour l'heure, la vidéo a été vue plus de 500 000 fois.

Autre preuve de l'évolution de la ligne éditoriale, Hugo Clément, le journaliste politique de l'émission Quotidien, a décidé de continuer sa carrière chez Konbini. Il commence en janvier et prévoit de faire des reportages vidéo sur la politique.

Devant votre télévision, c'est à vous de trouver le coupable

"Dans un petit village des Ardennes, une jeune fille de 16 ans disparaît dans la foret en plein milieu de la nuit". C'est le synopsis d'une nouvelle série diffusée sur France 3 depuis le 21 novembre : La Foret

La série a aussi une vie parallèle sur le Web. France 3 vous propose de parier sur le personnage qui vous parait être le coupable. Ça se passe ici : https://lacotedususpect.fr/ tout est expliqué : les cotes de suspicion évoluent en fonction de l'intrigue et il y a un classement des suspects.

Une façon de ne pas rester passif devant sa télé ! La série est diffusée tous les mardis soirs sur France 3 et disponible en replay.

La vachette qui affole la toile

Une vidéo, tournée dans les arènes de Vieux-Boucau, dans les Landes cet été fait un buzz incroyable sur les réseaux sociaux. France Bleu Gascogne nous rapporte cette histoire.

Près de 22 millions de vues, la vidéo a aussi été partagée plus de 270.000 fois sur Facebook.

Pendant 3 minutes 30, on voit deux groupes de personnes à quatre pattes, en train de faire la chenille face à une vache qui ne les attaque pas. La vidéo a fait le tour du monde elle a été vue jusqu'au Brésil ! Son auteur, Paul Capéra, un landais, a même été contacté par des journalistes japonais ou encore australiens.

Ce qui peut expliquer ce buzz, c'est que la gentille Camélia fait du bien à la tauromachie souvent décriée.