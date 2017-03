L'oeil du web - L'amour, au cœur d'une publicité qui cartonne sur Facebook

Comment un jeune homme se met aux légumes pour plaire à sa belle. Un duo d'humoristes répond à France 2, sur les réseaux sociaux. Un concours de piano sur Facebook.

C'est l'oeil du web, une chronique à retrouver chaque matin 5h40, mais pas seulement, sur France Bleu.

L'amour, pour vendre une alimentation plus saine

La dernière campagne d'Intermarché rompt avec les codes habituels de la publicité. Au lieu de vanter sa marque, le spot diffusé samedi fait appel aux grands sentiments, l'amitié, l'amour et la santé. Même le format est inhabituel. Dans ce court-métrage de trois minutes, on suit un jeune homme parti faire les courses avec ses copains. Ils préparent une fête apparemment. Pizzas, ketchup, hamburgers s'accumulent dans le caddie. Mais au moment de passer à la caisse, notre jeune ami n'a plus d'yeux que pour la caissière, une jolie brunette de son âge, qu'il va s'efforcer de séduire, en revenant faire ses courses dans ce magasin. Il se met à observer les autres femmes, pour voir ce qu'elles achètent. Et pour plaire à Juliette, Roméo va changer ses habitudes, et acheter de plus en plus de fruits et de légumes. Au début, les copains râlent un peu, et puis finalement ils se mettent eux aussi à la cuisine. A la fin, la petite bande se régale d'un plat de poisson, et Juliette part avec Roméo.

On a tous une bonne raison de mieux manger. ❤️ #lamourlamour pic.twitter.com/PGR4O7fbPV — Intermarché (@intermarche) March 11, 2017

Facebook adore : quatre millions de vues en quatre jours. Les internautes ont les larmes aux yeux, et ils adorent cette façon détournée de nous amener le message pour une alimentation plus saine. Quasiment un message de santé publique. De la part d'un grand distributeur, ils applaudissent.

Deux humoristes évincés de France 2 répliquent sur les réseaux sociaux

Le rendez-vous qu'ils devaient assurer chaque soir à partir de lundi à été supprimée par la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Et ils l'ont appris au dernier moment. Mathieu Madénian et Thomas VDB ont donc décidé de réagir sur Twitter et Facebook, à leur manière. Très urbaine pour Mathieu, et beaucoup plus "cash" pour Thomas (en tout cas, c'est comme ça que leurs personnages se partagent les rôles).

Juste un mot pour @DelphineErnotte après la déprogrammation in extremis de nos messages sur @France2tv pic.twitter.com/vioJ3h8c56 — THOMAS VDB (@TheThomasVDB) March 13, 2017

Delphine Ernotte a répliqué, elle aussi sur Twitter. Ce qui a donné lieu à cet échange. Ambiance :

@DelphineErnotte @France2tv dommage que vous ne nous l'ayez pas dit un tantinet plus tôt qu'1h avant de nous déprogrammer! #justeuntantinet😊 — THOMAS VDB (@TheThomasVDB) March 13, 2017

Un concours de piano sur Facebook

Un concours lancé par un compositeur grenoblois, Thomas Perron. Il suffit d'aller sur sa page pour s'inscrire, c'est gratuit, et en échange, vous aurez la partition du morceau à interpréter. C'est "Le pantin", une création de Thomas Perron :

Les concurrents doivent ensuite publier une vidéo dans laquelle ils jouent "Le pantin", toujours sur la page de Thomas Perron. Et c'est celui qui aura recueilli le plus de "J'aime" qui gagne. Vous avez jusqu'au 3 Mai pour vous inscrire à ce concours de piano sur Facebook.