L'oeil du web - L'arrivée en direct du Vendée Globe sur Internet

Armel le Cléac'h passe la ligne du Vendée Globe en direct sur Internet

Grâce au site du Vendée Globe, et aux plateformes YouTube et Dailymotion, comme le jour du départ, on a pu vivre l'arrivée de la course en direct, ce Jeudi 19 Janvier 2017. Il était un peu plus de 16h30, heure de Paris. Après 74 jours tout seul en mer (plus de deux mois), Armel le Cléac'h lève les bras en l'air, grand sourire sur son pont avant.

60 000 internautes étaient en ligne pour suivre cette arrivée en direct. Et plus d'un million sont venus voir, à un moment ou à un autre de la journée. Cette course autour du monde est un événement suivi par tous les marins de la planète. L'autre preuve de cet engouement sur le web, c'est Virtual Regatta. Un Vendée Globe virtuel en ligne, auquel plus de 300 000 passionnés ont participé. D'ailleurs le vainqueur de cette course-là est arrivé deux jours avant Armel le Cléac'h !

Un SDF très connecté

"SDF 2.0", c'est comme ça qu'il se définit lui-même. Ancien sommelier dans un grand hôtel parisien, Christian Page a été expulsé après un divorce et une dépression. Ça fait deux ans maintenant, et depuis Christian considère son téléphone portable comme un outil. Un outil de survie, à l'instar de se lampe frontale ou de sa radio. Il le raconte à Brut, un média exclusivement diffusé sur le web, et les réseaux sociaux :

"Il ne devrait y avoir personne dans la rue. Migrant pas migrant, Français, pas Français, on s'en fout."@Pagechris75, à la rue depuis 2 ans. pic.twitter.com/JWN1z4jcuC — Brut (@brutofficiel) January 18, 2017

Les médias ont repéré Christian juste avant l'arrivée du grand froid. Il venait de twitter la photo de son sac de couchage trempé, parce qu'un engin de nettoyage l'avait arrosé, alors qu'il tentait de dormir dans l'entrée d'une banque.

Les arroseurs qui nous ont arrosés sont venu nous voir avec @croisepattes leurs excuses nous ont touchés au cœur...merci de leur pardonner pic.twitter.com/RBYHWP9iGC — Page (@Pagechris75) December 12, 2016

Ce tweet lui a valu des milliers d'abonnés, et comme il dit, avec Internet, il se sent moins seul :