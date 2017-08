L’œil du web - L'ennui des présentateurs de journaux l'été

Un journaliste dépressif à cause des sujets estivaux qu'il doit lancer. Une micro tornade sur une plage, à Antibes, qui subtilise serviettes et bouées gonflables aux touristes. Et puis les rappeurs français nouveaux recordmen du nombre de mots prononcés en une seconde, et c'est très impressionnant !

C'est l’œil du web, une chronique à retrouver chaque matin, 5h40 mais pas seulement sur France Bleu.

Un journaliste de la BBC ne cache pas son ennui quant à un reportage qu'il doit lancer à la fin de son journal

L'actualité pendant l'été est parfois calme, même trop calme. Par conséquent, certains présentateurs se retrouvent à lancer dans leur journal des sujets pas toujours très très intéressant. C'est le cas avec ce fameux reportage sur les mondiaux de surf canin lancé par Simon McCoy. Il présente les infos sur la BBC anglaise. Et à la fin du reportage, le retour plateau se fait avec un humour So British avec un cynique "Dommage... On n'a pas plus d'image !..."

Oui l'ennui peut aussi faire partie de la vie d'un journaliste. Mais les téléspectateurs sont compréhensifs ! La preuve, cette séquence fait le buzz sur la toile. Une émission l'a même parodié de l'autre côté de l'atlantique ! Comme quoi, les actualités peuvent être aussi drôles de temps en temps, et traitées avec beaucoup d'humeur et d'autodérision.

Une micro tornade provoque la panique des vacanciers sur une plage du sud de la France

La scène se passe à Antibes, dans les Alpes Maritimes. Alors, plus de peur que de mal. Tout au plus un touriste anglais aurait reçu un pied de parasol sur la tête. Des vacanciers en bordure de la plage de la Salis, ont filmé les cris des touristes et la montée au ciel des bouées, serviettes et autres ustensiles de plage (ici).

Le record du monde de mots prononcés en une seconde par des rappeurs est tombé, et cocorico ce sont des Français !

Leur noms : Oli et Big Flo ! Ils sont jeunes et toulousains et jeunes (respectivement 21 et 24 ans). Et en battant le record de mots prononcés en rappant sur une seconde, ils ont détrôné le grand Eminem, la star du rap outre-atlantique, rien que ça ! Comme vous pourrez l'entendre ci-dessous, ça va vite, très très vite ! 7,2 mots à la seconde contre 6,8 pour Eminem. Et si le duo est déjà bien connu de la scène rap française, la déferlante des likes et des partages promet à ces deux jeunes hommes, un bien bel avenir. Pour les battre, il va falloir que vous vous entraîniez beaucoup devant votre miroir ou sous la douche !