L' Oeil du Web - L'incroyable message de Donald Trump après une visite au mémorial de la Shoah de Jérusalem

Donald Trump a encore été la risée du web après avoir laissé un message très étonnant dans le livre d'or du mémorial de la Shoah de Jérusalem.

L'oeil du web, une chronique à retrouver chaque matin sur France Bleu.

Le message de Donald Trump ne passe pas

Donald Trump a encore choqué le web. Le président américain a visité le mémorial de la Shoah à Jérusalem mardi dernier. Comme l'usage le veut, il a laissé un mot dans le livre d'or du mémorial. Barack Obama avait fait de même en 2008, dans un long message d'une page il disait notamment : "Laissons nos enfants venir ici et apprendre sur cette histoire pour qu'ils puissent se dire plus jamais". Son successeur Donald Trump a été bien plus concis. Quatre petites lignes seulement où il écrit "It's a great honor to be here with all my friends, so amazing and will never forget", comprenez "c'est un grand honneur d'être ici avec tous mes amis, tellement incroyable je n'oublierai jamais". Assez stupéfiant quand on visite un tel lieu. Évidemment tout internet s'est empressé de réagir et c'est loin d'être "so amazing" pour les internautes, à commencer pour le rabbin Gabriel Fahri qui se passe de commentaire.

Donc pour Donald Trump, Yad Vashem (Memorial de l'Holocauste à Jérusalem) est "so amazing". No comment. pic.twitter.com/YEaKEE4XsR — Gabriel Farhi (@ravgab) May 23, 2017

Ptdrrrr mais Trump il parle de sa visite à un mémorial comme il parlerait d'un séjour à Disneyland https://t.co/H6jlO8hhWh — Harley Quinn (@f_atimazohra) May 23, 2017

Quand tu fêtes tes 13 ans au Campanile de Mont-de-Marsan. pic.twitter.com/QtpnqHT7kV — Jean-Moundir (@supermegadrivin) May 24, 2017

J'ai cru à un fake mais @AFPphoto confirme: le mot d'Obama en 2008 au mémorial Yad Vashem de la Shoah et celui de Trump aujourd'hui #AFP pic.twitter.com/vlUx0AGmAt — Fanny Carrier (@fannycarrier) May 23, 2017

Éric Cantona s'adresse à Manchester après les attentats

Dans une vidéo de 52 secondes publiée sur le compte Twitter d'Eurosport UK, l'ancien footballeur et légende de Manchester United a adressé ses pensées aux victimes et à leurs proches, "aux enfants, aux adolescents, aux adultes". "Je pense à vous tous, à nous tous'", dit Éric Cantona d'un air grave. "Je pense à cette ville Manchester et aux Mancuniens que j'aime profondément. Je pense à ce pays, l'Angleterre et aux Anglais que j'aime profondément. Je souffre avec vous, mon cœur est avec vous. Je me sens toujours proche de vous", conclut l'ancien joueur.

Eric Cantona asked us to share this message to the people of Manchester. #WeStandTogether pic.twitter.com/v08yi79vrq — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 23, 2017

Le retour de Twin Peaks, une 3e saison attendue en France, incompréhensible pour les fans américains

Twin Peaks avait fait fureur dans les années 1990. Son réalisateur David Lynch présente les deux premiers épisodes de la troisième saison ce jeudi 25 mai à Cannes. C'est d'ailleurs à partir d'aujourd'hui que les épisodes sont diffusés en France, soit quatre jours après les États-Unis. Les internautes américains ont visiblement adoré mais globalement n'ont rien compris à ces derniers épisodes !

I didn't understand a fucking thing in the first two eps of @SHO_TwinPeaks. And yet, I loved it. That says something about Lynch. Or me. — Ralph Garman (@RalphGarman) May 22, 2017

"Je n'ai absolument rien compris aux deux premiers épisodes et pourtant j'ai adoré ! Ça en dit long sur Lynch. Ou moi".

The new Twin Peaks is AMAZING. Weird, intriguing, funny, frightening. Great to see old and new characters. Wow! #TwinPeaks2017 — Saul Bennett (@SaulBennett78) May 24, 2017

"Le nouveau Twin Peaks est incroyable. Bizarre, intriguant, drôle, effrayant. Génial de voir d'anciens et de nouveaux personnages."

Le dernier épisode de #twinpeaks so far : pic.twitter.com/s4RAJW260d — Violette Fortesque (@VioletteAlbarn) May 24, 2017

Que vont penser les fans de la série en France ? Réponse ce jeudi soir donc. Et pour patienter, voilà la bande annonce de cette troisième saison.