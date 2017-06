L'Oeil du web - L'humour britannique comme seule arme contre la terreur

#KeepCalmAndCarryOn, les britanniques défient les terroristes sur Twitter. L'eau la plus transparente du monde est en Islande. Rihanna fait un scandale pendant un match de basket.

Attentat de Londres : l'humour en réponse à la haine

Malgré l'horreur, les internautes anglais ont décidé de répondre au terrorisme et même d'en rire. Sur Twitter, ils ont lancé le hashtag #KeepCalmAndCarryOn, Restez calme et continuez à vivre. Une photo est largement partagée depuis dimanche : celle d'un homme qui, le soir de l'attaque, a pris soin d'emporter sa pinte de bière dans sa fuite.

People fleeing #LondonBridge but the bloke on the right isn't spilling a drop. God Bless the Brits! pic.twitter.com/ceeaH0XxeX — Howard Mannella (@hmannella) June 3, 2017

"Les gens sont en train de fuir le London Bridge mais le gars à droite ne veut pas renverser une seule goutte. Dieu bénisse les Britanniques!"

Un célèbre humoriste résume en quelques mots cet état d'esprit.

503 tonnes d'explosif et 30 000 bombes incendiaires ont été lâchées sur Londres pendant la guerre. Nous ne sommes pas sous le choc, nous disons juste Fuck you !

503 tons of high explosive and 30,000 incendiary bombs were dropped on London during the war. We're not reeling. We're just saying Fuck You! pic.twitter.com/VFzdprqdze — Ricky Gervais (@rickygervais) June 4, 2017

Autre exemple, dans le métro de Londres, Daniel Sandford, un journaliste de la BBC, a photographié ce panneau d'affichage largement partagé sur Twitter.

"Le London Bridge ne tombera jamais. Vous n'entamerez pas notre moral."

Un plongeon dans l'eau la plus claire du monde

Elle se trouve en Islande, dans la faille de Silfra qui sépare l'Europe de l'Amérique du Nord. C'est un spot de plongée mondialement connu, un endroit étonnant.

Dans cette vidéo vue des milliers de fois sur Youtube, on plonge entre deux continents. Les plaques continentales eurasienne et nord-américaine, en s'éloignant chaque année de deux centimètres, ont donné naissance à ce lieu exceptionnel. Sous la surface, la visibilité est de plus de 100 mètres. L'eau, qui oscille toute l'année entre 2 et 4°C, est filtrée par le sol volcanique la rendant particulièrement limpide.

Quand Rihanna vole la vedette aux basketteurs américains

La chanteuse était venu encourager son équipe favorite, Cleveland, et elle a fait le show. La pop star a d'abord crié "brick" (un mot qui désigne un tir manqué), pour déconcentrer Kevin Durant, un joueur de l'équipe adverse.

Intenable, la star du R’n’B s’est levée plusieurs fois au bord du parquet, au point de franchement énerver certains spectateurs. Un dirigeant d’Apple lui a dit de se rasseoir. Du coup indignation des fans de Rihanna. Sur Twitter, ils se sont empressés de réclamer des excuses et de menacer d'annuler leur abonnement Apple Music. Malgré tout ça, Cleveland a largement perdu face à Golden State, 91 à 113