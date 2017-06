L’œil du web - L'idée géniale d'une enseignante pour rassurer ses élèves avant les examens

Juste avant les examens, une professeure canadienne encourage ses élèves avec des messages personnalisés sur leurs pupitres. Des milliers de jeunes ce week-end à Paris pour un salon consacré aux "youtubeuses beauté". Et Johnny Hallyday fait le show sur Twitter, au grand bonheur de ses fans.

C'est l’œil du web, une chronique à retrouver chaque matin sur France Bleu.

La belle idée d'une enseignante pour encourager ses élèves avant les examens

Le stress commence à monter sérieusement pour plus de 130 000 jeunes français. Dans 10 jours, c'est le début des épreuves du baccalauréat général. Pour plusieurs lycéens en bac professionnel, elles ont déjà commencé il y a plus d'une semaine.

Les photos ont été partagées près de 30 000 fois en moins d'une semaine - Capture d'écran Facebook

Pour rassurer les plus inquiets, une professeure canadienne a eu une idée géniale (de l'autre côté de l'Atlantique, les élèves passent, eux aussi, des examens en ce moment). Nathalie Lemay a décidé d'écrire sur les pupitres de ses 45 élèves avec un message personnalisé pour chacun, juste avant le coup d'envoi des épreuves. Exemple avec celui réservé à Guillaume :

Guillaume n'en fais pas trop, sélectionne. Tu es excellent, je sais que tu vas réussir. Bonne chance !

Le petit texte est signé Madame Nat' avec, juste au dessus, un petit smiley et un grand sourire. Même chose pour Samuelle : "Tu es bonne Samuelle, prends ton temps, lis les questions deux fois, tu vas réussir, reste clame et respire." La professeure a eu le réflexe de prendre des photos et de les poster sur son compte Facebook. En moins d'une semaine, Nathalie Lemay a récolté plus de 30 000 "j'aime" et autant de partages. Grâce aux relais des médias francophones et des réseaux sociaux, les images font le tour du monde. Et ce n'est pas une première : l'an dernier une professeure américaine avait fait la même chose pour ses élèves.

La première initiative du genre date de mai 2016 aux Etats-Unis. - Capture d'écran Facebook

Des milliers de jeunes au salon des "youtubeuses beauté"

Pour les passionnés de mode et de maquillage sur Internet, il fallait absolument être à Paris ce week-end. Ce samedi, c'était l’événement pour des milliers de jeunes adolescent(e)s : la deuxième édition du salon "Get Beauty". Le salon est consacré aux youtubeurs et youtubeuses beauté : ces passionnés d'Internet qui publient régulièrement des vidéos sur Youtube et qui donnent des conseils à leurs abonnés : "comment se maquiller pour la Saint-Valentin ?", "comment éviter d'avoir les cheveux gras ?" ou encore "comment s'habiller pour une soirée de gala ?"

Ce week-end, la plupart des stars françaises de Youtube étaient à Paris, en chair et en os, pour rencontrer leur public. Par exemple, Emma Cake Cup. La youtubeuse compte plus d'un million d'abonnés sur sa chaîne :

Il y a aussi Horia qui atteindra bientôt les 2 millions d'abonnés et même des garçons comme Richard2609 :

Sans oublier, la youtubeuse beauté la plus populaire de France, Enjoy Phoenix :

Ils sont des dizaines à tenter l'aventure sur Internet. Plusieurs d'entre eux arrivent à vivre de leur passion grâce au succès de leurs vidéos mais aussi grâce à leurs partenariats avec les grandes marques de cosmétiques.

Johnny fait le buzz avec "sa" nouvelle chanson

Les fans du rockeur sont aux anges. Sa femme Laeticia Hallyday a posté la semaine dernière une vidéo sur Twitter. Elle dure 15 secondes et on y voit Johnny dans une voiture, avec ses lunettes, pousser la chansonnette. Mais surprise : elle n'a aucun rapport avec son répertoire rock'n'roll habituel. Johnny reprend le dernier single de Katy Perry, la chanteuse pop américaine.

En moins d'une semaine, la vidéo a été "likée" plus d'un millier de fois sur Twitter. Les réactions des fans se comptent par centaines. Ils se disent rassurés, une nouvelle fois, sur l'état de santé de Johnny. La rock star de 73 ans remonte bientôt sur scène. Il sera cet été aux côtes de Jacques Dutronc et Eddy Mitchel pour une nouvelle tournée des Vieilles Canailles.

Pour ceux qui veulent écouter la version originale de Katy Perry, c'est ici (la vidéo compte plus de 100 millions de vues en moins de deux semaines) :