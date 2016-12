L'oeil du web - L'initiative d'un Français saluée par Mark Zuckerberg

Le patron de Facebook séduit par le défi sportif et écolo d'un nantais. 10 000 invités Facebook pour les 15 ans d'une inconnue au Mexique. L' ASM chante Noël à Clermont-Ferrand.

C'est l'oeil du web, une chronique à retrouver chaque matin 5h40 mais pas seulement, sur France Bleu.

L'idée d'un Français séduit Mark Zuckerberg

C'est une idée toute simple, mais elle a conquis des centaines de milliers d'internautes. Ramasser les déchets que l'on trouve sur sa route, lorsque l'on fait son jogging. Cette idée, c'est un ostéopathe nantais qui l'a eue. Voyant les poubelles que l'on pouvait remplir, rien qu'en parcourant quelques kilomètres par jour, Nicolas Lemonnier s'est dit que d'autres joggeurs (ou "runners" comme on les appelle maintenant) pourraient l'accompagner. Il a donc crée un groupe Facebook, Run Eco Team. Dans la vidéo que ce jeune papa a tournée en septembre, on le voit courir avec quelques-uns de ses "amis", devant le château des Ducs de Bretagne, ou au jardin des Plantes, à Nantes.

Cette vidéo, c'est le patron de Facebook qui l'a commandée, avant de la publier le 24 Décembre. Mark Zuckerberg avoue que l'idée de Nicolas Lemonnier est une de ses histoires préférées. Les images ont été vues plus d'un million et demi de fois. Prochaine étape : faire adhérer de grands sportifs, pour les emmener courir en ramassant des déchets, aux côtés de Nicolas Lemonnier et de Mark Zuckerberg.

Fêter ses 15 ans avec 10 000 invités Facebook

C'est ce qui est arrivé à Rubi Ibarra Garcia, une jeune mexicaine inconnue du grand public il y a encore un mois. Elle ne l'est plus depuis que ses parents ont lancé une invitation Facebook, pour les 15 ans de leur fille.

La fête a eu lieu lundi 26 Décembre. Un million 300 000 internautes ont répondu "Oui". Heureusement, tout le monde n'est pas venu lundi. Mais ils étaient quand même plus de 10 000 convives. La fête a pris des allures de festival de rock : émissions de télé, billets d'avion moins chers, courses de chevaux, concerts de groupes locaux, bal et feu d'artifice.

Il faut savoir qu'avoir 15 ans au Mexique, c'est un anniversaire crucial vers le passage à l'âge adulte. Mais les choses n'avaient jamais pris cette dimension. Avec le réseau Facebook, c'est devenu chose possible. Les 15 ans de Ruby ont été un véritable évenement national, à l'échelle du Mexique.

La carte postale de Noël de l' ASM

Le club de rugby de Clermont-Ferrand dit qu'il a choisi les meilleurs chanteurs de son équipe pour nous présenter ses voeux. Et à les entendre, nous on se dit qu'on a eu chaud : Ils sont cinq, à reprendre comme ils peuvent le "All I want for Christmas is you" de Mariah Carey. Le résultat est catastrophique sur le plan acoustique. En revanche, c'est très sympa à regarder : les rugbymen clermontois ne se prennent pas au sérieux, avec leurs pulls de Noël et leurs bonnets rouges.

On note aussi que cette chanson de Mariah Carey est en train de devenir un must de Noël. Chaque année, ses scores augmentent sur YouTube. Si ça continue, elle figurera aux côtés de "Gingle bells" et de "Petit papa Noël" sur le podium des titres les plus repris pour les fêtes de fin d'année.