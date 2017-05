L' Oeil du Web - L'injustice expliquée aux enfants autour d'une partie de Monopoly

Un Monopoly aux règles très injustes. Un ananas qui se prend pour une oeuvre d'art contemporain. Cette infirmière scolaire reprend un tube d'Adèle pour décrire son quotidien.

C'est l’œil du web à retrouver chaque matin sur France Bleu.

C'est la dernière campagne de l' Observatoire des inégalités. Dans cette partie de Monopoly un peu spéciale, les règles changent pour coller à la réalité. Certains débutent avec plus d'argent ou de patrimoine, d'autres avancent moins vite ou échappent à la case prison sans raison.

Les réactions outrées de ces enfants nous rappellent à quel point ces discriminations n'ont plus lieu d'être en 2017. Racisme, exclusion, misogynie : "Il est grand temps de changer les règles" c'est la conclusion de ce petit film de 2 minutes vue près de 100 000 fois sur Youtube.

Si l'art contemporain vous rend perplexe, ça va surement vous faire sourire. Un étudiant écossais a décidé de piéger un musée. Il s'est rendu avec un ami à une exposition et, sans prévenir, a déposé un ananas sur une étagère. De quoi troubler les responsables du musée qui ont pris le fruit pour une oeuvre d'art et l'ont mis sous verre.

So last week we placed a pineapple next to an art display and come in today and RGU have moved it into a glass display case. Amazing. pic.twitter.com/sMzTUlapDQ