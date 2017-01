L'oeil du web - La bande annonce d'un film fâche le FN

"Chez nous", le film de Lucas Belvaux sortira en pleine campagne présidentielle. Une compilation de vidéos-gags pour enterrer 2016. Les voeux de Johnny via Instagram.

C'est l'oeil du web, une chronique à retrouver chaque matin 5h40, mais pas seulement sur France Bleu.

Le Front National contrarié par la sortie prochaine du film "Chez nous"

La bande-annonce a été postée Jeudi 29 Décembre 2016 sur YouTube, où elle a déjà fait plus de 30 000 vues. "Chez nous", film du réalisateur belge Lucas Belvaux, ne plait pas du tout au FN. C'est l'histoire d'une jeune femme, infirmière à domicile à Hénard, une petite ville du Nord de la France, dont le nom a été inventé pour l'occasion. Pauline est approchée pour porter les couleurs du "Bloc Patriotique" aux municipales.

Pauline est incarnée par Emilie Dequenne, aux côtés d'André Dussolier. Et c'est Catherine Jacob qui joue la blonde présidente du Bloc Patriotique. Bref, ça fait beaucoup de "ressemblances" peut-être pas tout à fait "fortuites". Florian Philippot n'a donc pas attendu la sortie du film (le 22 Fevrier 2017) pour exprimer son mécontentement. Le vice-président du Front pense qu'il s'agit d'un film "anti-FN". Et comme il sortira en pleine campagne présidentielle, le numéro deux du parti va jusqu'à proposer de mettre le budget du tournage, sur les comptes de campagne des adversaires de Marine le Pen.

La "démocratie" française de plus en plus malade : un film "anti-FN" sortira en pleine présidentielle. Financé par vous. https://t.co/wGnuoLvLC3 — Florian Philippot (@f_philippot) December 30, 2016

Un vidéo-gag fait le buzz sur YouTube

C'est un site américain, FailArmy.com, qui est l'auteur de cette compilation. Les internautes lui envoient leurs pire mésaventures, et il choisit les plus drôles. Notre préférée (à 5 minutes du début), c'est ce dauphin dans un parc aquatique qui attrape le smartphone d'un spectateur, histoire de jouer. A moins que ça ne soit pour montrer qu'il en a assez d'être filmé sans autorisation.

Mais il y en a bien d'autres. Si vous aimez les bêtisiers, allez voir, vous constaterez que vous n'êtes pas le seul. La séquence a été regardée plus de dix millions de fois en quinze jours.

Johnny en karaoké sur Instagram

Johnny Hallyday nous envoie ses voeux pour 2017, avec cette vidéo où il chante "Imagine" de John Lennon en karaoké avec ses deux filles, Jade et Joy. C'est Laetitia qui filme. La famille Hallyday a passé les fêtes à Los Angeles, et à la fin de la vidéo, on reconnaît bien la voix du papa rockeur.