L’œil du web - La colère de Pauline Sabin-Teyssèdre, championne de vélo renversée par une voiture

Dur réveil... Je suis sortie faire ma recup en vélo de Route hier matin et je me réveille dans une ambulance. Quel choc! Je me souviens de rien. L'automobiliste a qui a coupé la route pour rentrer ds le parking d'Espace Émeraude ne m'a pas vu arriver. Je ne peux pas en dire plus, je ne me souvient de rien. J'ai du perdre connaissance avec la violence du choc. Je m'en sort relativement bien au niveau du corps, des hématomes et la rate un peu touchée. La tête c'est autre chose. Traumatise crânien, des plaies ouvertes à la lèvre et au front, et le nez cassé. Merci au chirurgien plastique qui m'a opéré durant 1h. Le résultat sera joli, j'en suis sûre. Très fatiguée aujourd'hui mais c'est normal il paraît! Marre en général des automobilistes qui ont peur de perdre 20" dans leur vie mais qui n'ont pas peur de renverser un cycliste. Ds mon cas, il ne m'a pas vu. Mais souvent les automobilistes nous insultent, nous frôlent. Mais vous êtes qui??? On pratique juste notre loisir. On est pas la pr vous ennuyer. Soyez un peu indulgent, lâchez vos téléphone, arrêtez les SMS et respectez les autres usagers de la Route. C'est une vie, c'est pas un tas de ferraille. Pour les cyclistes qui refusent encore le casque. Sans lui je n'écrivais sûrement pas ce message. Pensez y. Merci du fond du cœur à tous pour vos messages, je suis très émue. Je sort cette après midi. Puis quelques jours de repos. Mon velo de Route est mort mais pas mon Vtt. Je serai présente en Andorre, sauf si contre indication, et plus motivée que jamais à remporter ce nouveau maillot.

A post shared by Pauline Sabin Teyssedre (@paulinesabin) on May 30, 2017 at 1:38am PDT