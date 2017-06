L’œil du web - La lettre ouverte d'une prof handicapée au président Macron

"En seriez-vous capable?", l'appel de cette professeure myopathe au président fait un carton sur Facebook. Twitter fête les 20 ans d'Harry Potter. Quand Julien Doré donne rendez-vous à la petite Emy, 6 ans.

C'est l’œil du web, une chronique à retrouver chaque matin sur France Bleu.

Sarah, prof de français handicapée, s'adresse à Emmanuel Macron

Dans une vidéo postée sur Facebook, cette jeune femme de 32 ans qui enseigne dans les Yvelines raconte son quotidien devenu de plus en plus difficile. Une lettre ouverte au président pour demander plus d'aides humaines. Depuis des années, ces aides diminuent sans cesse. Dans le cas de Sarah, elles sont passées de 8h à 2h22 très exactement.

Se lever, se doucher, s'habiller, sortir, manger... Sarah ne peut rien faire sans l'aide d'un tiers. Or, le département des Yvelines a supprimé 80% de ses aides humaines parce qu'il n'a plus les moyens. Une situation devenue invivable. Depuis sa salle de classe, Sarah pose donc la question suivante au président Macron

M. Macron, avec toutes vos capacités, aussi extraordinaires soient-elles, en seriez-vous capable?

Vue plus de 300 000 fois sur Facebook, la vidéo est largement partagée sur les réseaux sociaux.

Très calme (et drôle…!) interpellation de @EmmanuelMacron par Sarah Salmona, handicapée ET prof de français https://t.co/lxChHCicgU

+ à 500% — JCC d'Urbanbike (@urbanbike) June 25, 2017

Le web souhaite un bon anniversaire à Harry Potter

Harry Potter a 20 ans et les twittos prennent un sacré #coupdevieux

"Harry Potter à l'école des sorciers" à 20 ans aujourd'hui. 20 balais, ça donne un sacré coup de vieux à pas mal de Moldus #HarryPotter20 — Sylvain Zimmermann (@sylvainzim) June 26, 2017

- Et sinon, tu le vis bien le fait que le 1er livre de Harry Potter ait 20 ans aujourd'hui ? Pas de coup de vieux ?



Moi :#HarryPotter20 pic.twitter.com/yvRWJi79JT — Alice Eril (@SomwhreIBelng) June 26, 2017

D'autres choisissent de compiler les meilleurs moment de la saga.

Pour fêter les 20 ans d'#HarryPotter, voici les scènes préférées des Youtubers Harry Potter #HarryPotter20 🎉https://t.co/NtpBjPtVgs — Camélia (@LeMondedHP) June 25, 2017

Pour ces 20 ans j'aimerais vous partager les photos qui resteront à jamais gravées dans mon coeur #HarryPotter20 pic.twitter.com/OL68YO5shB — Supermarket flowers (@sheerxtbs) June 26, 2017

Difficile de résumer ici le succès phénoménal de la saga. Harry Potter c'est 7 romans, 8 films, des parcs à thème aux Etats-Unis et au Japon, un parcours touristique en Ecosse. Bref, le sorcier à lunettes a encore de beaux jours devant lui.

Julien Doré réalise le rêve d'une petite fille

Cette petite fille c'est Emy, 6 ans. Au début du mois de juin, elle interpelle le chanteur avec cette vidéo "trop mignonne".

Bonjour Julien, je m’appelle Emy et j’ai 6 ans. Après avoir réalisé mon rêve de rencontrer la reine des neiges, Aniel et Mickey, il m’en reste un… Toi

Comment résister à ce message si touchant? Julien Doré a vite répondu sur Twitter

Chère Emy, rendez-vous toi & moi le 29 Juillet prochain pour une rencontre avant le concert !!

💙🌸🐼🌸💙@AuguriProdpic.twitter.com/hG4vIKfAr2 — Julien Doré (@jdoreofficiel) June 22, 2017

La rencontre aura donc lieu le 29 juillet prochain. L'ex candidat de la Nouvelle Star sera en concert dans le Nord à Aulnoye-Aymeries près de Maubeuge le cadre du festival Les Nuits secrètes.