L’œil du web - La nouvelle campagne, bouleversante, de la fondation 30 millions d'amis

Encore trop d'animaux abandonnés avant l'été: la campagne choc de la fondation 30 millions d'amis. Il fait une virée en voiture avec sa lionne dans les rues de Karachi. Avec sa danse, cette petite fille devient la star du métro et du web!

Les internautes émus par la nouvelle campagne de la Fondation 30 millions d'amis

Dans ce petit film on voit d'abord un homme qui marche dans la forêt et aperçoit un petit chien accroché à un arbre. Il décide de le ramener chez lui. A priori une belle histoire. Sauf que, dans la deuxième partie du court métrage, un montage inversé nous dévoile la triste vérité. On découvre que ce père de famille ordinaire a en fait abandonné le chien de la maison.

Chaque été, plus de 60 000 animaux sont abandonnés. Une cause qui fait réagir sur Twitter:

Les sensibilisations de Fondation 30 millions d'amis me font toujours pleurer 😭

Comment peut-on abandonner un compagnon pour qui on est tout — SeikoSaiko 🌸 (@seiko_saiko) June 16, 2017

Les campagnes 30 millions d'amis contre l'abandon 😭💔 — ktll (@katell_bchlt) June 16, 2017

Il fait une virée dans les rues avec sa lionne!

Scène surréaliste filmée dans les rues de Karachi au Pakistan. Un habitant a promené sa lionne dans son pick-up au beau milieu des automobilistes. Le félin, museau au vent, n'est pas passé inaperçu!

Dans cette vidéo vue près de 2 millions de fois sur Facebook, on entend une femme s'inquiéter: "qui sera responsable s'il y a un incident?" et se demander aussi s'il s'agit d'une espèce protégée. Le propriétaire de la lionne été arrêté. Ce trentenaire marchand d'animaux de compagnie a expliqué à la police qu'il se rendait simplement chez le vétérinaire.

Une fillette danse dans le métro et fait le buzz

Accompagnée de sa maman, la petite fille passe devant un groupe de musiciens et s’arrête. Ni une ni deux, elle commence à danser.

Une très jeune mélomane qui attendri les passants. Presque tous s’arrêtent pour la filmer. L'un deux poste la vidéo sur Facebook et c'est un carton: déjà près de 3 millions de vues.