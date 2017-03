L'oeil du web - La présidentielle française vue du Japon

Twitter et Facebook ont particulièrement apprécié la séquence Macron. Un braquage raté mais filmé près d'Avignon. Un artiste couve des oeufs, reportage Twitter.

C'est l'oeil du web, une chronique à retrouver chaque matin, 5h40 mais pas seulement, sur France Bleu.

On est bien peu de chose !

C'est ce que l'on peut se dire en visionnant cette émission diffusée la semaine dernière à la télévision japonaise. Emission qui fait semblant d'expliquer l'actualité aux enfants. Ainsi les invités sont dans une salle de classe, et les présentateurs leur expliquent les choses de manière simpliste, en utilisant des figurines géantes type Pokémon. Pour parler de l'élection présidentielle qui se prépare en France, tous les clichés sont donc convoqués : Les Champs Elysées de Joe Dassin, Paris ville de l'amour, la baguette de pain, le coq gaulois.

On en vient quand même à parler de politique, et là, deux candidats retiennent l'attention des spécialistes : Marine le Pen, qui est présentée sous la forme d'un poussin (parce qu'elle est la fille de Jean-Marie le Pen), et Emmanuel Macron, représenté en macaron (parce que son nom ressemble phonétiquement à cette pâtisserie, qui incarne désormais la France à l'international). On écoute un peu leurs programmes respectifs, mais ce qui sidère surtout la jeune femme invitée, c'est une photo du leader d'En Marche, avec sa femme, Brigitte Macron (à la 18eme minute de la vidéo). Elle demande s'il ne s'agit pas plutôt de la mère du candidat. Et cette séquence-là particulièrement, a été très appréciée de Twitter et Facebook.

Rien de mieux aujourd'hui que cette vidéo de l'élection présidentielle française vue du Japon 😍🇯🇵https://t.co/vNPtl8vgno pic.twitter.com/k9FlZHYdol — Azzedine Fall (@AzzedineFall) March 28, 2017

Merci la télévision japonaise de nous expliquer les élections françaises https://t.co/Ny0yCLRGsP#Japon pic.twitter.com/B94vGrG30H — Vincent C. (@Vince_Tokyo) March 27, 2017

Une vidéo qui devrait servir à la police

Elle a été filmée par un homme à sa fenêtre, dans la nuit de jeudi à vendredi (du 30 au 31 Mars 2017), à Pernes-les-Fontaines, dans le Vaucluse. Des braqueurs ont entrepris de défoncer un distributeur de billets avec un semi-remorque. Une fois, deux fois, trois fois, mais le camion reste coincé. Les braqueurs décident donc d'y mettre le feu, avant de prendre la fuite. Suit alors un dialogue savoureux entre le monsieur qui filme, et sa femme, pour savoir s'il faut d'abord appeler les pompiers, ou déplacer la voiture.

Quid de l'art, ou de la poule ?

Dans l'actualité artistique du web, ce reportage sur Twitter va vous réconcilier avec l'art moderne. Au Palais de Tokio, à Paris, un artiste habitué des performances absurdes s'est installé dans une vitrine, pour couver des oeufs de poule. Allez jusqu'au bout de la vidéo, on est un peu d'accord avec la visiteuse qui s'exprime à la fin.