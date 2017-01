L'oeil du web - La pub génère plus d'argent sur Internet qu'à la télé

Google et Facebook grands gagnants du marché publicitaire. Un robot déjoue un filtre anti-robot. Une sans-abri virtuose du piano.

Toujours plus de publicité sur le web

Cette fois, c'est fait : le chiffre d'affaire de la publicité sur Internet a dépassé celui réalisé sur toutes nos bonnes vieilles chaînes de télévision françaises, en 2016. Et à qui profitent ces trois milliards et demi d'euros ? A Google et Facebook. Google, parce que ses régies publicitaires vendent et achètent de l'espace sur pas mal de sites, quand le geant américain n'utilise pas carrément les vidéos YouTube comme support.

Cette vidéo est là par exemple, pour expliquer aux entrepreneurs, comment faire de la publicité en ligne. Pour Facebook, c'est pareil. Il ne leur a pas été très compliqué de fabriquer des tutoriels. Du coup, on commence à voir apparaître des spots, qui ressemblent à ce qu'on voit à la télé, pour vendre des jus de fruits par exemple.

Facebook et Google continuent donc leur progression, en terme de médias. La prochaine étape, ce sont les droits télé dans le sport. Dans quelques années, c'est peut-être bien sur Internet, que l'on regardera le Mondial de foot, ou de hand.

Un robot déjoue le "je ne suis pas un robot" de Google

Et si les filtres "anti-robot" que l'on trouve sur les sites officiels n'étaient pas infaillibles ? Et si n'importe qui pouvait signer à notre place, avec un bras articulé par exemple, ou même sans bras articulé ? Ce sont les questions que soulève cette vidéo, qui remporte un grand succès sur YouTube. On y voit un robot cocher la case "je ne suis pas un robot", alors qu'il est confronté au système mis en place par Google. Système qui normalement (c'est comme qu'on nous le vend en tout cas) est capable de dire, en fonction du temps passé sur la page, et des mouvement de la souris, s'il est en présence d'un humain ou pas.

La vidéo est très regardée, un million et demi de vues sur YouTube en moins d'une semaine, ça part très fort. Heureusement qu'en France, on a gardé le bon vieux système du code déformé avec plusieurs chiffres et plusieurs lettres. Jamais un robot ne pourra recopier ça !

Une SDF virtuose du piano

Cette très vieille dame, complètement décoiffée, étonne Facebook par ses qualités de pianiste. On dirait une sans-abri qui retrouve sa vie d'antan. Sauf que Natalie Trayling n'a jamais arrêté de jouer. Même après la mort de ses filles, même vivant dans la rue, elle a toujours continué, dans les hôtels, dans les rues et chaque fois qu'elle trouve un piano. Elle est même connue à Melbourne (Australie) pour ça.

La vidéo a trois ans, mais elle continue d'épater Facebook et YouTube.