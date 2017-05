L' Oeil du Web - La pub McDonald's qui choque le Royaume-Uni

McDonald's contraint de retirer une pub jugée trop choquante. Les lycéens en jupe pour lutter contre le sexisme ordinaire. Un concert de rap dans votre salon.

C'est l’œil du web, une chronique à retrouver chaque matin sur France Bleu.

Cette campagne publicitaire diffusée en Angleterre suscite l'indignation. Dans ce spot, tourné à la manière d'un film dramatique, un jeune garçon demande à sa mère de lui parler de son père, disparu.

La conversation les entraîne dans un restaurant McDonald's, où le garçon commande un sandwich au poisson pané. "C'était également le préféré de ton père", dit sa maman. Indignation quasi immédiate des internautes qui dénoncent une exploitation du deuil des enfants.

I lost my father when I was a child and I find the latest McDonald's advert disgusting and offensive. Shame on you! #mcdonalds #badtaste