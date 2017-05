L'oeil du web - La station spatiale internationale, comme si vous y étiez

Visitez la station spatiale internationale ! La Nasa publie une vidéo pour nous faire découvrir l'intérieur de l'ISS, où Thomas Pesquet est en mission jusqu'au 2 juin prochain.

La vidéo fera plaisir à tous ceux qui se rêvent astronaute et qui n'auront jamais la chance d'aller voir de près l'intérieur de la station spatiale internationale (ISS). Tournée par la NASA et commentée en français par la chaîne YouTube Stardust, elle montre l'architecture de l'ISS et comment la vie à bord s'y organise. Thomas Pesquet explique notamment comment il s'y prend pour trouver un objet dans ce qui a tout l'air d'un immense capharnaüm stellaire.

Thomas Pesquet est très actif sur le web, notamment sur son compte Twitter où il publie nombre de photos de la terre vue de l'ISS et quelques vidéos de son quotidien.

Inspection du module gonflable (!) BEAM de la @Space_Station avec, comme toujours, beaucoup de photos destinées au centre de contrôle au sol pic.twitter.com/IqI3iTtzb8 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) April 26, 2017

La lutte contre la maltraitance des enfants, c'est aussi sur le web

En France, deux enfants meurent chaque jour sous les coups d'un adulte. Le ministère de la Famille lance donc une campagne de sensibilisation pour libérer la parole. Enfants en danger : dans le doute, agissez ! s'appuie sur des affiches mais également un clip vidéo diffusé sur Dailymotion et Facebook. Il compte déjà 200.000 vues sur le réseau social.

Les aspirateurs sont des êtres sensibles...

Qui a dit qu'un aspirateur n'avait pas de cœur, ne ressentait aucune émotion ? A en croire cette vidéo qui fait le buzz, les petites machines d'entretien sont douées de raison et de phobies. Notamment lorsqu'il s'agit d'aspirer des petites fentes, des interstices. A ce moment là, elles crient, et très fort. Et Internet rigole bien.