L’œil du web - La vague de chaleur envahit aussi Internet!

Canicule: les twittos en surchauffe. Le mystère de la moto fantôme. Coldplay réalise le rêve d'un fan.

Les températures caniculaires font transpirer les internautes

Beaucoup de messages de prévention ces derniers jours sur Twitter. Gendarmeries et préfectures multiplient les messages de prévention.

#QueCalor 🔥 Aujourd'hui & demain sont synonymes de #Chaleur dans le #Sud ☀️ Suivez nos conseils de Prévention pour éviter le coup de chaud😎 pic.twitter.com/sauPAKENcc — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) June 13, 2017

La ministre de la Santé anticipe aussi les grosses chaleurs en demandant aux mairies le recensement des «lieux frais» comme les bibliothèques par exemple. Le gouvernement qui diffuse aussi une petite vidéo de prévention décalée.

Malgré ces fortes chaleurs, il y en a même qui font du sport:

et d'autres qui font de l'humour:

Il fait une chaleur à rester célibataire pendant 3 mois juste pour dormir seul 👊🏼👊🏼👊🏼 — Yvandumalaise (@_vnrd) June 11, 2017

Le mystère de la moto qui roule toute seule.... presque résolu!

Elle a fait le tour du web cette vidéo: une Harley Davidson blanche qui roule tranquillement sans pilote.

La scène, repérée par nos confrères du Parisien a eu lieu sur une autoroute, l'A4, à hauteur de Maisons-Alfort le 28 mai. Selon le quotidien, cette vidéo n'a rien d'un "fake".Tout commence à cause d'un accident. La fameuse moto et une voiture se rentrent dedans et la moto part toute seule. Mais comment a-t-elle pu poursuivre sa course effrénée sans conducteur? Selon un cascadeur interviewé par Le Parisien, ça peut arriver quand la moto a un centre de gravité très bas, c'est le cas de la Harley Davidson.

Le chanteur de Coldplay invite un fan à monter sur scène

Et réalise son rêve. C'était lors d'un concert à Munich, le jeune fan en question brandit une pancarte "Puis-je jouer Everglow pour vous ?" et Chris Martin le fait monter.

Un quart de gloire devant 70 000 personnes, une prestation impeccable saluée par le chanteur du groupe lui même. Coldplay a ensuite publié la vidéo sur sa page Facebook : celle-ci a déjà été vue plus de 25 millions de fois.