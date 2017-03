L'oeil du web - Le clip des asiatiques de France pour dire "nous sommes français"

Plus de stigmatisation, plus d'amalgames, dit cette vidéo. Autre buzz : "Je n'ai pas peur de Marine le Pen". Et, une poule joue du piano !

Nous sommes français

C'est le message de ce clip, qui commence avec les quelques leitmotiv que les asiatiques ne veulent plus entendre aujourd'hui ("Tu dois bien savoir masser", "Hey Bruce Lee", "Jackie Chan" ou "ce qu'il y a de bien avec vous les asiatiques, c'est que vous êtes discrets, travailleurs, vous faîtes pas de vagues"). Suivent des images d'archives, la guerre de 39-45, à laquelle ont participé des soldats d'Indochine, les plantations de riz en Camargue, où des Indochinois ont été exploités, et puis les boat-people. Les "Asiatiques de France" qui signent cette vidéo veulent sortir la communauté de son silence, en revendiquant leur participation à la construction de la France. Même si leurs ancêtres viennent de Chine, du Vietnam ou du Cambodge, pour ne citer que les nationalités les plus représentées.

L'idée de ce clip est venue après l'agression mortelle d'un couturier chinois à Aubervilliers en septembre. Après un sketch aussi où Kev Adams et Gad Elmaleh utilisaient tous les clichés asiatiques, sketch qui n'a pas fait rire du tout la jeune génération. Plus de stigmatisation donc, plus d'amalgames, disent la trentaine de participants à ce clip, qui ont tous les âges, et parmi lesquels on reconnaît la chanteuse Anggun, ou le rugbyman François Trinh-Duc. La vidéo a été postée ce Jeudi 23 Mars 2017, et elle marche très fort.

Gros Buzz aussi pour cette vidéo de Canal

D'habitude les extraits d'émission télévisée sont partagés sur les réseaux sociaux après diffusion. Là, c'est le contraire qui s'est passé : dans "Le gros journal" de Canal +, Mouloud Achour recevait mercredi 23 Mars une écrivaine franco-sénégalais, Fatou Diome. Un extrait que les internautes ont adoré avant même l'émission :

Suivent (après le fou rire du journaliste) deux minutes de discours sur l'amour, plus fort que la haine. Un discours agrémenté de références aux Lumières, et aux valeurs de la République. La vidéo en est à huit millions de vues, en deux jours.

Le web insolite : une poule joue du piano

Internet est aussi capable de ça. Le volatile joue plutôt bien, en plus. En tout cas, il ne se trompe pas de touche. Mais regardez bien : il est aidé par une lumière rouge. Un laser peut-être. Et cette poule est sans doute plus gourmande que mélomane, sa maîtresse la récompense à la fin, avec ses graines préférées !