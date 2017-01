L'oeil du web - Le coup de gueule d'une interne des hôpitaux

Un post Facebook pour dénoncer l'indigence de l'hôpital public. Les politiques commencent à créer des chaînes YouTube. Un petit train pour visiter maison + jardin !

C'est l'oeil du web, une chronique à retrouver chaque matin 5h40 mais pas seulement sur France Bleu.

Une interne en colère interpelle Marisol Touraine

"Bonsoir Madame Touraine, c'est encore l'interne !" Comme si elle entrait dans la chambre de sa ministre, Sabrina Aurora s'adresse à Marisol Touraine pour dénoncer les politiques de santé, qui asphyxient l'hôpital public année après année. La jeune femme, interne des hôpitaux à Paris, réussit le coup de force de résumer en quatre minutes, l'indigence de ses conditions de travail, l'hypocrisie des politiques, et l'urgence qu'il y a à agir. La grippe est une épreuve de plus pour le service public de la santé. Comme si un patient déjà anémié et sous-perfusion, faisait une sur-infection. Dans cette vidéo postée mercredi 11 Janvier 2017 sur Facebook, Sabrina raconte comment se traduit ce manque de moyens dans son travail au quotidien. Ça va de la malade du coeur à qui on ne trouve plus de lit, au vieux monsieur tombé par terre et que personne n'a vu, en passant par son voisin de chambre, qu'on tente de réanimer alors qu'il ne le souhaite pas.

Sabrina termine en se demandant de quel type de surdité souffre la ministre de la Santé. Un discours qui touche beaucoup Facebook. La vidéo est très partagée : 5 millions de vues dès les premières 24 heures. Parce que les économies dans le secteur de la Santé, ça a forcément des répercussions sur la façon dont on est soigné à l'hôpital.

Les politiques arrivent sur YouTube

On est à un peu plus de trois mois de l'élection présidentielle, et de son premier tour en tout cas. L' échéance se rapprochant, de plus en plus d'hommes politiques s'intéressent à YouTube. Le dernier en date à avoir créé sa chaîne, c'est Florian Philippot. Le numéro deux du Front National veut tenir un blog de la campagne de Marine le Pen :

C'est encore un peu artisanal, notamment au niveau du son. Twitter s'est bien moqué du bras droit de Marine le Pen quand la vidéo a été publiée, mercredi 11 Janvier 2017. Mais en attendant, le nombre de vues et d'abonnés monte assez vite.

Autre politique attiré par le web, Nicolas Dupont Aignant. Le président de "Debout la France" a pris lui aussi la résolution de faire des vidéos chaque semaine, pour contourner les médias officiels. Il a donc également sa chaîne YouTube depuis début Janvier :

Et puis, il y a Jean-Luc Mélenchon, qui lui s'y est mis avant tout le monde. Le candidat de "la France insoumise" a maintenant 160 000 abonnés, et ça continue encore de grimper.

Un petit train fait le tour du propriétaire

C'est une jolie vidéo, qui buzze pas mal sur Facebook : une maquette de réseau ferré de plusieurs centaines de mètres. Celui qui l'a conçu a dû bien s'amuser. Une caméra est posée à l'avant de la locomotive. Grâce à elle, on fait le tour de la maison, on passe devant le chien de la famille (qui a l'air complètement blasé), on sort dans le jardin (il y a même des ponts pour traverser les bosquets d'herbe). Puis retour à la maison, le train passe sous un lit, qui a l'air d'être celui d'un grand ado. A moins qu'il ne s'agisse d'un enfant. La vidéo plaît bien à Facebook : trois millions de vues en une semaine.